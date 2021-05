'The rising sun' con Fabrizio Savino trio a Palazzzo Pesce

Sabato 26 giugno 2021 alle ore 20.45 a Palazzo Pesce sono protagonisti il Fabrizio Savino Trio e il suo nuovo progetto discografico “The rising sun”.



Un concerto in Puglia per conoscere l’ultima creatura targata Inner Urge Record: una track list che esplora sonorità che spaziano dal modern jazz, cifra stilistica del chitarrista pugliese, fino al rock anni Settanta, con due standard jazz, un brano in guitar solo, uno con quartetto d’archi e otto inediti. Pezzi in cui rivivono Mozart, Stravinsky, Miles Davis e gli altri grandi jazzisti, tutte esperienze musicali di Fabrizio Savino, chitarrista definito “uno dei migliori giovani chitarristi in circolazione stilisticamente ispirato da John Scofield” da Roberto Paviglianiti di «All about jazz», una discografia sia in veste di sideman sia in veste di leader – “Gemini”, cd realizzato nel 2016, è stato nominato “Album of the week” dal famoso programma Fahrenheit di Rai RadioTre, disco dell’anno dal Sussidiario.net e inserito tra i “Best 100 European Jazz Albums” dalla rivista italiana «Jazzit» –, e una carriera concertistica che lo vede esibirsi in alcuni dei più prestigiosi festival jazz italiani e stranieri e condividere il palco con artisti del calibro di Vladimir Kostadinovic, Joel Holmes, Flavio Boltro e Tony Monaco.

