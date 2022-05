The Sound of Breath – Movie a Palazzo Pesce

Sabato 4 giugno 2022 alle ore 21.30 Palazzo Pesce si apre a “The Sound of Breath – Movie” con Paolo Daniele all’armonica cromatica e vibrandoneon, Nicola Lepore alla chitarra classica.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare il nuovo CD, e la maniera di respirare e vivere la musica, di Paolo Daniele: le celebri melodie di Ennio e Andrea Morricone, Henry Mancini, Charlie Chaplin, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Luis Bacalov, Gato Barbieri e Paolo Daniele, prenderanno vita nell’insolito arrangiamento per armonica cromatica, vibrandoneon – strumento raro del quale esistono solo 50 esemplari al mondo – e chitarra classica, suonata dal giovanissimo talento di Nicola Lepore. Che dividerà il palcoscenico con Paolo Daniele, polistrumentista e compositore (suoi sono i due brani di apertura e chiusura del programma su testi inediti di Lisa Angelillo e interpretati dalla straordinaria voice off di Monica Guerritore), diplomato in Musica Jazz e in Strumentazione per Banda, specializzazione in Composizione di musica per film con Ennio Morricone all’Accademia Chigiana di Siena e Composizione di musica elettronica con Riccardo Santoboni e Armonica cromatica con Gianluca Littera al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, collaborazioni del calibro di Massimo Dapporto, Lucrezia Lante Della Rovere, Lorenzo Lavia e Caparezza, dal 2010 dimostratore ufficiale di tastiere per Roland South Europe, uno dei pochi in Italia con il titolo certificato da Apple di Logic Studio Master e Apple Distinguished Professional esperto di HardDisk recording Audio/MIDI e da più di trent’anni leader della Sense of Life Band.