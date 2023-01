Con The Wolf-Cappuccetto Rosso inizia la stagione teatrale per ragazzi a Corato

Il prossimo 7 gennaio prende il volo la stagione di Teatro ragazzi che sarà ospitata anche quest’anno all’interno del Teatro Comunale. La scena dei ragazzi 2022-2023 con il titolo "Oltre i confini” è pensata appositamente per la scuola e per la famiglia con ben 10 appuntamenti in calendario.

L’intero progetto, nato dalla proficua collaborazione tra il Teatro Pubblico Pugliese e l’assessorato alle Politiche Educative e Culturali, e curato da Patrizia Labianca e Claudia Lerro, si inserisce in una cornice più ampia che favorisce la formazione di un pubblico giovane e la costruzione di una comunità che riconosca sempre di più il teatro come la propria Casa.

Nel solco di questi obiettivi nasce oggi, 3 gennaio 2023, Corina, una simpatica collegiale nata dal cuore dello stemma della nostra città: è la prima mascotte del Teatro Comunale di Corato e anche la prima dei teatri di Puglia, “padrona di casa” di tutti i piccoli ospiti del teatro.

Per darle forma le due ideatrici hanno coinvolto un’altra eccellenza del territorio coratino: Mario Gabriele, illustratore e fumettista, tra le altre cose, per la Walt Disney. Le lunghe chiacchierate con lui su Corato, sul suo stemma, sul teatro, hanno portato alla nascita di una figura bambina dallo sguardo vispo. Un'allieva come sono tutti i bambini e come siamo anche noi “grandi” quando abbiamo un atteggiamento aperto alla vita, mai sazio di conoscenza. Il costume è stato invece realizzato da Vittoria Coppolecchia, costumista di fama nazionale per opere liriche e set cinematografici. L’incontro di più professionalità, come sempre è nell’arte, ha portato alla nascita di Corina, per come la conoscerete oggi. Corina è “tutta cuore”, purtroppo o per fortuna, sognatrice, magica, un po’ maldestra e birbante ma super determinata a difendere i valori del rispetto, della libertà e dell’amore. È in cerca di un Maestro autorevole che l'accompagni sul sentiero della conoscenza…e chissà che non lo trovi in Teatro durante la stagione dei ragazzi, con gran sorpresa e stupore di tutti…

Per conoscere Corina dal vivo dunque l’appuntamento è con il primo spettacolo della rassegna di teatro ragazzi che si terrà il prossimo 7 gennaio alle ore 18 al Teatro Comunale. Sul palco ci sarà “The Wolf - Cappuccetto Rosso” della Compagnia La luna nel Letto, ispirato alla nota favola.

L’appuntamento per il primo matinée è invece per il 26 gennaio con “La Guerra dei Grandi” della Compagnia Teatrificio 22, per cui ci sono già più di mille studenti prenotati. Per questo spettacolo, come per tutti gli altri presenti nella proposta di teatro-scuola, sono pensati anche dei focus di approfondimento e di preparazione alla visione dedicati a tutti gli studenti partecipanti, a cura delle stesse Patrizia Labianca e Claudia Lerro.

Ad interpretare Corina, l’attrice coratina Lorena Farucci.

Ecco la sua carta d’identità:

Nome: Corina

Cognome:Accorà

Data di nascita: 3 Gennaio 2023

Luogo di nascita: Sulle tavole del palco di Corato

Provincia: oltre i confini

Residente in Piazza Marconi presso Teatro Comunale di Corato

Altezza: poco più su

Peso: Quello delle idee

Segni particolari: Accorata

Motto: Che col-po al cuo-re!

Segno zodiacale: Acquario con Venere innamorata

Codice fiscale: corsinelabedoli2023

7 gennaio 2023

Compagnia la luna nel letto / Ass. culturale tra il dire e il fare

THE WOLF - CAPPUCCETTO ROSSO

con i danzatori della Compagnia EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

coreografie Vito Cassano

drammaturgia, regia, scene e luci MICHELANGELO CAMPANALE

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso.

Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai.