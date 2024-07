Theater school e corso di dizione

Da settembre a giugno, per il quinto anno consecutivo, riaprono le iscrizioni alla “THEATER SCHOOL: teatro, musica, canto, danza scenica” per bambini, ragazzi, adulti, e il corso di dizione per l’a.a. 2024-2025.

Il teatro è una panacea per tutti, grandi e piccini. Se assistere a uno spettacolo incanta, immergendoci in un universo di magia e sospensione dalla realtà quotidiana, essere protagonisti sul palcoscenico offre un’esperienza straordinaria e indimenticabile. La recitazione è un talento innato, riservato a pochi, ma anche chi non aspira a un premio Oscar può avventurarsi in questa nobile arte.

I benefici del teatro e della recitazione sono innumerevoli: stimola la fantasia e la comprensione dell’altro, accresce l’autostima, insegna a gestire l’ansia e le emozioni, arricchisce il linguaggio e il bagaglio culturale, favorisce la socializzazione, sviluppa la comunicazione, migliora la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, affina la conoscenza del corpo e della voce, e potenzia la creatività, la concentrazione e la memoria.

Il teatro, per lo sviluppo della persona, è uno strumento magico e potente. Indipendentemente dall’età, intraprendere un percorso teatrale si rivela un viaggio ricco di scoperte e trasformazioni. Non si esce mai da un laboratorio teatrale uguali a come vi si è entrati: crescere come attore significa, infatti, crescere come essere umano, e viceversa.

La “Theater School” per Bambini, Ragazzi, Adulti e il corso di dizione sono organizzati dall’A.P.S. “Tuttinscena Cultura e Spettacolo” di Mola di Bari, sotto la direzione artistica del dott. Vito Rago, con il prezioso sostegno del Comune di Bari, F.I.T.A. e A.I.C.S. sezione di Bari. Il corso sarà condotto da formatori ed esperti professionisti del settore, e include anche l’allestimento di uno spettacolo teatrale per ciascun gruppo, oltre a stage e workshop con registi, scrittori, coreografi e attori di rinomata fama. Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico necessario e, al termine, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

I corsi si terranno presso la sede operativa dell’associazione in Piazza degli Eroi 5, Mola di Bari:

• Gruppo Bambini: il Lunedì ore 18.30-20.00 (4 incontri mensili)

• Gruppo Ragazzi: il Martedì ore 18.30-20.00 (4 incontri mensili)

• Gruppo Adulti: il Giovedì ore 19.00-20.30 (4 incontri mensili)



Per ulteriori informazioni e iscrizioni: email: tuttinscenateatro@libero.it Tel. 348.8734671