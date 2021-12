Three4six la chitarra nel jazz

Sabato 29 gennaio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) Palazzo Pesce accoglie “Three4Six” insieme alle chitarre di Guido Di Leone, Alberto Parmegiani e Dino Plasmati.

Un concerto jazz in Puglia che nasce nel 2017 quando tre amici di vecchia data si ritrovano a suonare sullo stesso palco e decidono di trasformare quel momento in un progetto stabile. Con un repertorio che spazia dalla tradizione afro-americana al modern mainstream e in cui l’interplay e la ricerca sonora diventano il punto focale e di forza, “Three4Six” vede alla ribalta tre degli artisti più rappresentativi del Sud Italia: Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è fondatore e direttore dal 1985; Alberto Parmegiani, diploma in Chitarra jazz al Mannes College of Music di New York City, perfezionamento con, tra gli altri, Pat Metheny e Phil Grenadier, autore e direttore della Banda Municipal di Santiago Cuba (resa celebre da Wim Wenders nel film “Buena Vista Social Club”) e concerti in giro per il mondo al fianco di Roberto Ottaviano, Fabrizio Bosso e Yuri Golubev; e Dino Plasmati, diploma di Chitarra al Conservatorio Duni di Matera e laurea in Lettere all’Universita? di Bari, una carriera che inizia nel 1987 e lo porta a suonare in tutto il mondo collaborando con artisti del calibro di Rosalia De Souza, Vince Mendoza e Paolo Fresu, e docente di Chitarra classica e jazz all’IC Pascoli di Matera.