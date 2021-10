Through/beyond - prima nazionale dell'opera di videoart a cura di Qualibò

L’associazione culturale QuaLiBò-Visioni di (p)Arte sta per presentare in prima nazionale l’opera di videoart THROUGH/BEYOND. CORPO SPAZIO MATERIA LUCE SUONO a conclusione del progetto omonimo, vincitore dell’avviso pubblico “Custodiamo la cultura in Puglia - Audience engagement, sviluppo e ricerca” Fondo speciale per la Cultura L.R. 40 art. 15 comma 3 - Investiamo nel vostro futuro.



La première si svolgerà il 2 Novembre, alle ore 20:00 a Mola di Bari, presso il Castello Angioino, in via Cristoforo Colombo 20.



L’evento, ospite del format MAUL! INOLTRA a cura di Officina dell'Arte - BKK (Mola di Bari), è realizzato in collaborazione con Officina dell'Arte e La Scuola Open Source (Bari).



La proiezione sarà occasione per condividere con il pubblico non solo il prodotto artistico, ma anche il processo creativo e materiali di studio spuri ma altamente rappresentativi: un modo per fare esperienza ravvicinata dei percorsi

che conducono all’opera finale.



Indagando, sperimentando sui formati ed ibridando i linguaggi, THROUGH/BEYOND è un opera video nella quale danza, performance site specific, voce, field recording, musica, paesaggio, architettura e arte visiva, intrecciate in un unico movimento, evocano peso e trasparenza, luce e materia, spazio reale e spazio sognato, memoria e dispositivi di sparizione.



THROUGH/BEHOND è una produzione QuaLiBò, gruppo fondato nel 2002 a Bari da Lisa Masellis (Direzione Artistica, danzatrice e coreografa) insieme a Francesca Giglio, Maristella Tanzi (danzatrici e coreografe) e Adolfo La Volpe (musicista e compositore).



La ricerca coreografica del gruppo ruota attorno all’idea di un movimento inteso

come emozione cinetica e segno espressivo, testimonianza del presente, denuncia e spaesamento dello sguardo.



Lavorando da sempre nel segno della contaminazione e dell'ibridazione tra diverse espressioni artistiche, QuaLiBò ha accolto e sostenuto per questo progetto altre due preziose artiste: Marialuisa Capurso, cantante, sound artist, compositrice e performer e Alisia Cruciani, videoartist e fotografa marchigiana.



Allo staff artistico, si aggiunge la social media manager Palma Pia Totaro che si è occupata della comunicazione del processo creativo.



Si ringraziano per la collaborazione i partecipanti al laboratorio di composizione coreografica a cura di Lisa Masellis CorpiSmossi 2021, organizzato da Bachi da Setola (Polignano a Mare).



Un sentito grazie per i costumi di scena ad Etico - Sartoria Marchigiana.



Alla proiezione seguirà la performance di musica sperimentale IMMANÉNTSZ*/TRADUSZION* prodotta durante il primo dei quattro laboratori di musica sperimentale del ciclo IMMANÉNTSZ* a cura de La Scuola Open Source e Officina dell'arte, tenuto dal compositore e pianista Giovanni Cristino in collaborazione con il designer Rodolfo Surico

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...