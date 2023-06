Teatro Team in 'Tilt' a Natale per l'arrivo a Bari dei top performers di 'Le Cirque'

Per le prossime festività natalizie con lo spettacolo TILT si andrà in fuga da ogni universo virtuale per godersi appieno il mondo reale, dove si vivono grandi emozioni e sentimenti veri attraverso performance acrobatiche strepitose, ma non solo. E’ la promessa della più importante compagnia d’Europa, Le Cirque Top Performers, che ha riunito nelle sue produzioni internazionali arti circensi, musica, teatro e danza, portando in scena solo ed esclusivamente i migliori artisti del mondo.

TILT è il nuovo show e farà tappa a Bari per la prima volta il 15, 16, 17 dicembre prossimi. Le prevendite sono già aperte per i quattro spettacoli in programma. Informazioni e biglietti su TILTICKET.IT

Ad ispirare questa produzione di successo di Le Cirque Top Performers è il film Ready Player One firmato da Steven Spielberg nel 2018. TILT ha ottenuto ampi consensi di pubblico e critica sin dal debutto nel 2019, tornando in scena lo scorso anno dopo la crisi pandemica che aveva mandato il mondo reale in “tilt” per quasi tre anni. E’ stato applaudito da oltre 50.000 spettatori nei grandi teatri d’Italia, tra sold out e standing ovation, e il Christmas Tour 2023 sarà il quarto della sua storia.

Lo spettacolo mette in contrapposizione il mondo virtuale con il mondo reale e ciò che accadrà sul palcoscenico è tutto vero. Per il pubblico è un’esperienza nuova, avvincente e appassionante: 90 minuti senza alcuna interruzione, a ritmo serrato e di totale energia. In questa nuova produzione Le Cirque Top Performers ha saputo unire ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale per mettere ancora più in valore il talento e ogni performance degli artisti scelti per TILT. E’ un gruppo formato da 25 Top Performers, tra i migliori al mondo e di diversi Paesi. In scena è un susseguirsi di numeri aerei e a terra spettacolari, che si spingono ai limiti delle possibilità umane e che al tempo stesso rappresentano il messaggio che TILT consegna agli spettatori per affermare quanto sia più importante la realtà e quanto siano unici e preziosi Amicizia, Alleanza, Verità e Amore: essere ciò che siamo, vivere le proprie emozioni, credere in sé stessi e nelle proprie capacità. Citando il film: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”.

Per la compagnia Le Cirque Top Performers si tratta di un ritorno al Teatro Team di Bari, dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso dicembre con lo show ALIS, la prima produzione che sta portando in tour in Italia e in Europa dal 2016, e che è stata applaudita da oltre 300.000 spettatori. L’invito per assistere al nuovo spettacolo TILT è quindi rivolto anche al pubblico che a Bari è già venuto a vedere ALIS.