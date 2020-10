Anzovino, Cherillo, D'Orazio, Abbrescia e Carrieri live al Teatro Kismet OperA di Bari per Time Zones

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre doppio appuntamento per il Festival Time Zones, che apre la collaborazione con i Teatri di Bari e si sposta al Teatro Kismet OperA per quattro concerti di grande musica contemporanea. Come nella tradizione di questi 35 anni di attività, Time Zones rinnova la sua attitudine alla contaminazione e incrocia i suoni di ricerca con le composizioni immaginate per il cinema, i suoni della scuola classica e la sperimentazione più avventurosa. Proprio la musica per imagini è infatti alla base del lavoro di Remo Anzovino, che sarà di scena il 2 ottobre con “Il pianista dell’arte”, un recital che ripercorrerà i lavori composti per le monografie di Sky arte dedicate ai maestri della pittura Monet, Picasso e Van Gogh. Nella stessa sera spazio a Roberto Cherillo, una delle realtà più interessanti del jazz odierno, già compagno d'avventura di Checco Fornarelli e oggi alle prese con la sua originalissima carriera da solista. Sabato 3 ottobre, sempre al Kismet, si rinnova l’esperimento di Francesco d’Orazio e Francesco Abbrescia per trovare una via nuova al violino. Forti di una formazione classica e di esperienze internazionali, l’elettronica di Abbrescia si incrocerà con il violino di Francesco D’Orazio su un repertorio attinto all’avanguardia di Ivan Fedele, Steve Reich, Cresta, Corrado. Sempre sabato Massimo Carrieri riparte dal pianoforte e presenta un live rivolto al Mediterraneo grazie al suo background sonoro altamente eterogeneo.

PROGRAMMA

Venerdì 9 Ottobre

Ore 21,00 – Teatro Kismet OperA – Bari

Lisa Morgenstern

Lukas Lauermann

***



Sabato 10 Ottobre

Ore 21,00 – Teatro Kismet OperA – Bari

Caterina Barbieri

Hassan K

***



Venerdì 16 Ottobre

Ore 21,00 – Teatro Kismet OperA – Bari

B.Fleischmann band

Folklore Elettrico

***



Sabato 17 Ottobre

Ore 21,00 – Teatro Kismet OperA – Bari

Popol Vuh Beyond (Requiem for Florian)

Joasinho

***



Sabato 31 Ottobre

Ore 21,00 – Teatro Kismet OperA – Bari

Il Dio delle piccole cose ( in collaborazione con Kismet-Teatri di Bari)

Teresa Ludovico e la Time Zones Ensemble

***

LITERATURE

3-4-7-8-10-11-12 Ottobre

ore 21,00 @ Auditorium Vallisa

I SUONI, LA MENTE, LA MUSICA

in collaborazione con DIAGHILEV teatri

Sette tappe attraverso “Musicofilia” di Oliver Sacks

attori: Paolo Panaro, Altea Chionna, Alessandro Epifani, Francesco Lamacchia

Luigi Morleo (percussioni), Mattia Morleo (pianoforte)



***



FUORI PROGRAMMA

Martedì 13 Ottobre

ore 21,00 @ Palazzo De Mari – Acquaviva delle Fonti (Ba)

Convegno “Francisco Ferrer – La nuova escuela. La scuola e le arti“

Concerto di Alessio Lega



info e prenotazioni

3385957238 – timezones@alice.it



La manifestazione si svolge nel rispetto delle regole anti Covid e quindi il pubblico dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

• Mascherina all'ingresso e all'uscita e ove non sia possibile un distanziamento di un metro

• Distanziamento nelle sedute come da prescrizione

• Sanificazione delle mani presso i desk