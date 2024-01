Timeflies, Oasis Tribute Band al Crossroad Pub di Bari

Il Crossroad Saloon di Bari si prepara ad accogliere un evento straordinario che farà rivivere l'epoca d'oro degli Oasis il prossimo 2 febbraio 2024, ore 21,30. La tribute band "Timeflies" si esibirà sullo storico palcoscenico, promettendo una serata di emozioni e nostalgia per tutti i fan, per omaggiare i 30 anni dall'uscita dell'album di debutto "Definitely Maybe" degli Oasis che nel 1994 ha segnato il record come “album di esordio più venduto della storia della musica britannica”.

La notizia del concerto dei Timeflies al Crossroad ha scatenato un'anticipazione palpabile tra gli appassionati di musica di Bari e dintorni. L'idea di rivivere le emozioni e le melodie che hanno caratterizzato la carriera degli Oasis ha catturato l'immaginazione di giovani e meno giovani, creando molto entusiasmo ed eccitazione tra il pubblico del leggendario Rock Pub barese.

La scelta dei Timeflies come tribute band è stata azzeccata, la band si è guadagnata un’ottima reputazione per le sue esibizioni appassionate ed autentiche. I membri, con Giuseppe Forenza ad interpretare l’iconica voce di Liam Gallagher, Francesco Pasculli in un malinconico Noel Gallagher e ancora chitarra Marco Cotugno, tastiere Stefano Angiulli, basso Gigi Conversano, batteria Enzo Fabrizio, non sono solo musicisti esperti, ma anch’essi veri e propri fan degli Oasis, capaci di catturare l'essenza unica della band di Manchester. Il loro impegno nel riprodurre fedelmente i successi degli Oasis ha conquistato così il rispetto del pubblico.

Come già anticipato, il concerto sarà un omaggio speciale ai 30 anni dall'uscita di "Definitely Maybe", per l’occasione i Timeflies hanno preparato una setlist che attraversa l'intera carriera della rock band, riportando in vita le canzoni che hanno segnato l'inizio della carriera trionfale degli Oasis. Dai potenti riff di chitarra di "Rock 'n' Roll Star" ad inni intramontabili come "Live Forever", “Wonderwall” o ancora “Don’t look back in anger”, il pubblico potrà immergersi completamente nell'atmosfera degli anni '90.

Al Crossroad Pub si respirerà un'atmosfera tipica inglese, con luci suggestive e suoni che richiamano i concerti leggendari della band. La tribute band sa catturare l'energia e lo spirito ribelle che hanno reso gli Oasis un fenomeno globale, proprio l'interazione con il pubblico è una parte essenziale delle loro esibizioni, creando un'aria di festa condivisa, un momento in cui i fan potranno sentirsi parte di qualcosa di più grande, un tributo collettivo a una delle band più iconiche della storia della musica.

Un evento imperdibile, quindi, per tutti gli amanti degli Oasis, una serata in cui la magia delle tribute band si unirà alla nostalgia degli anni '90, regalando a chiunque parteciperà un'esperienza unica, l'occasione perfetta per riaccendere la fiamma della passione per la musica degli Oasis, un omaggio vibrante a una delle band che ha segnato un'epoca.