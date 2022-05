To be or not to be…bop!: musiche di Miles Davis, Chat Beker, Thelonious Monk, Billie Holiday

Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 21.00 ritornano nella corte all’aperto di Palazzo Pesce Andrea Gargiulo e Silvana Kühtz e il loro To Be or Not to Be…Bop!!! Ad arricchire questo concerto in Puglia fatto di musica e parole la partecipazione straordinaria di Lisa Manosperti.



Una serata, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che trasporterà il pubblico nella New York degli anni Quaranta con nomi del calibro di Miles Davis, Chat Beker, Thelonious Monk, Billie Holiday. Stelle di prima grandezza che, senza saperlo, stanno scrivendo la storia del jazz. E a fare da guida in questo mondo nuovo e ricco di glamour sarà la bizzarra Kathleen Anne Pannonica Rothschild de Koenigswarter.



La brillante Pannonica ricostruirà una storia nuova, che non si legge nei libri sul jazz, raccontando le personalità dei mostri sacri di questa epoca musicale attraverso aneddoti poco conosciuti, fotografie originali proiettate sulla scena, episodi e incontri realmente accaduti. Tutto con le sue sagaci parole, affidate alla voce di Silvana Kühtz, ricercatrice universitaria barese, che ricerca, studia e riscrive la storia del jazz nei panni stravaganti della baronessa mecenate. Andrea Gargiulo, napoletano diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro, la affianca al pianoforte proponendo versioni personali dei grandi classici jazz con la complicità della voce di Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane.



To Be or Not to Be…Bop fa parte di Poesia in Azione, progetto basato sulla convinzione che la poesia sia per tutti e debba uscire dalle austere stanze dell’accademia e atterrare a voce alta in contesti non tradizionali.