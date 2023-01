Todo mundo approdo lindo, l’anima più nera di Spagna, Portogallo e Brasile

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce si veste delle atmosfere torbide e sensuali di “Todo Mundo approdo Lindo” insieme alla chitarra di Nando Di Modugno e alla voce di Lisa Manosperti.



Un concerto in Puglia per assaporare le sfumature sature e calde di un progetto di ampio respiro che vede Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra presso il Conservatorio Piccinni di Bari, studi con Linda Casolaro e perfezionamento con esponenti della scuola spagnola, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una carriera che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso, e che lo ha portato a incidere numerosi cd da solista e con orchestra, duettare con la voce scura e passionale di Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica Jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera in giro per il mondo al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane.



Una serata elegante e ricercata per ascoltare l’anima più nera di Spagna, Portogallo e Brasile, quella dei racconti di Jorge Amado, passando dal “Fado” di Dulce Pontes ai “Chori” di Hermeto Pascoal, dalle escursioni vocali di Maria Joao ai classici di Villa Lobos facendo l’occhiolino ad alcune struggenti melodie Italo-latine.