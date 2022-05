"Todo mundo approdo lindo" Lisa Manosperti e Nando Di Modugno

A SPAZIOleARTI per la stagione musicale “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” SABATO 14 MAGGIO – H. 21,00 tornano le emozioni in musica con “TODO MUNDO APPRODO LINDO”



LISA MANOSPERTI voce

NANDO DI MODUGNO chitarra



Un appassionante progetto che vede NANDO DI MODUGNO, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena jazz e classica della nostra regione, duettare con la voce scura e passionale di LISA MANOSPERTI in un viaggio tra due continenti: L'Europa tra Spagna e Portogallo e il Brasile, quello più nero, quello dei racconti di Jorge Amado.



Un repertorio che spazia dalle melodie passionali del fado di Dulce Pontes, alle escursioni vocali di Maria Joao e ai classici di Villa Lobos facendo l'occhiolino anche ad alcune bellissime melodie Italo-latine.



Un concerto elegante e ricercato che sa emozionare arrivando al cuore di tutti.



Prenotazione obbligatoria al 340.8643487.