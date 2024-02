Lisa Manosperti e Nando Di Modugno con Todo Mundo Approdo Lindo a Corato

Per la programmazione musicale "Jazz in duo" con la direzione artistica di Pierluigi Balducci inserita nella stagione teatrale "La Grammatica delle abitudini" del Comune di Corato realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, domani venerdì 23 febbraio (inizio ore 20.30) è in programma l'esibizione di Lisa Manosperti & Nando Di Modugno con Todo Mundo Approdo Lindo.

"Todo Mundo Approdo Lindo" è un progetto di ampio respiro che vede uno dei chitarristi più rappresentativi della scena sia jazz che classica della nostra bella regione, Nando di Modugno, duettare con la voce scura e passionale di Lisa Manosperti. Entrambi ci coinvolgono in un viaggio tra due sponde dell’Atlantico, quella della penisola iberica e quella del Brasile, il Brasile più nero, quello dei racconti di Jorge Amado. Passando dalle melodie passionali del Fado di Dulce Pontes ai choro di Hermeto Pascoal, dalle escursioni vocali di Maria Joao ai classici di Villa Lobos, i due fanno l'occhiolino anche ad alcune bellissime melodie latine: un repertorio elegante e ricercato che sa però arrivare al cuore di tutti.

Intero

Posto Unico – € 10

