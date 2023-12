Il concerto “Together, ensemble” nell’Auditorium Nino Rota di Bari

“Together, ensemble” è il tema del concerto che vedrà protagonista l’Ensemble strumentale dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, in programma martedi 19 dicembre, nell’Auditorium “Nino Rota”, alle ore 20.00.



Diretta dal M° Giovanni Pelliccia, l’Ensemble eseguirà il “Prelude, fugue and riffs” per clarinetto solo ed ensemble jazz di Leonard BERNSTEIN e “Some jazz affaires” di Massimiliano COCLITE, in prima esecuzione assoluta.



Leonard Bernstein ha composto “Prelude, Fugue and Riffs” per un ensemble jazz con clarinetto solista, scritta per l'orchestra di Woody Herman, per cui anche Igor Stravinskij aveva scritto una composizione. La “prima esecuzione” avvenne all’interno del programma televisivo condotto da Bernstein negli anni '50, “Omnibus”, nella puntata “The World of Jazz”, il 16 ottobre 1955. Benny Goodman, grande amico di Bernstein, fu il solista e il dedicatario dell'opera.



In prima esecuzione assoluta, sarà eseguita anche “Some jazz affaires” di Massimiliano COCLITE, il cui percorso musicale e? caratterizzato dalla varieta? di esperienze, con la partecipazione in gruppi pop, funky, blues e jazz. Ha studiato pianoforte con alcuni tra i piu? noti pianisti a livello mondiale, da Michele Marvulli a Pierluigi Camicia, da Benedetto Lupo ad Alexander Lonquich, da Aldo Ciccolini a Rudolph Buchbinder.

Oltre ad aver composto colonne sonore per film e brani di musica classica, ha sperimentato anche la musica elettronica e, negli ultimi tempi, si e? dedicato con grande passione alla musica moderna, contaminando il pop e il jazz.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.