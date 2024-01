Prima nazionale di "Togethere to get there" di Yoshida e Ayguadé in scena al Teatro Traetta di Bitonto

Domenica 14 gennaio, ore 19:00, al Teatro Traetta di Bitonto è in programma il secondo appuntamento con l’edizione 2023-24 de L’Arte dello Spettatore (info asso.riesco@gmail.com , 3516749330) la rassegna di danza contemporanea del Network Internazionale Danza Puglia sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. In scena Akira Yoshida e Lali Ayguadé con lo spettacolo di cui sono autori e interpreti “Togethere to get there”, progetto sostenuto nella PermanenzArtistica 2022.23 del NetworkIDP e proposto come prima nazionale al Teatro Traetta di Bitonto.



Lali Ayguadé e Akira Yoshida hanno già collaborato in diversi progetti come “Gizaki”, nominato come miglior pièce di medio-formato ai Premis de la Critica; del festival Recomana, ed è valso il Premio Butaca a Lali Ayguadé come miglior danzatrice catalana; inoltre “Hidden” opera della Compagnia Lali Ayguadé ha vinto il Butaca Awards come miglior coreografia e “Gizaki Shortfilm”è stato nominato ai Fiver Awards e Bridge.

Lo spettacolo in programma al Teatro Traetta di Bitonto sarà anticipato dal primo appuntamento del Network-Carta Bianca Teachers: il progetto che programma in apertura di ogni serata dedicata a L’Arte dello Spettatore, un lavoro coreografico di un insegnante che frequenta il percorso formativo annuale Network Teachers con una creazione tematicamente legata a quella dei coreografi ospiti della rassegna. Domenica 14 gennaio Ivana Ventola, direttrice della scuola Anima Scalza Dance Center di Gravina in Puglia, presenterà la sua creazione coreografica "Contrappunto d'anima" interpretata dalle allieve Alessandra Ventola, Asia Tavani, Francesca Regina Pietrafesa e Sabrina Strecapede.

La formazione della decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, prosegue alla Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari sabato 13 e domenica 14 gennaio. Un’offerta formativa unica sul territorio pugliese che mette insieme artisti provenienti da tutto il mondo, professionisti nazionali e personalità di spicco del panorama culturale regionale.

Sabato 13 gennaio sarà ospite del progetto Network Teachers Adriana Borriello attiva come pedagoga dal 1982, ha condotto laboratori coreografici e seminari in Italia e all’estero, ha insegnato in programmi istituzionali e ideato progetti formativi. Ha elaborato nel corso del tempo un approccio metodologico proprio che interessa il lavoro sul corpo e sull’organizzazione del movimento. Attualmente è direttrice artistica di AB Dance Research e del programma di formazione triennale per danzatori e coreografi Da.Re. Dance Research.

Domenica 14 gennaio è la giornata dedicata al progetto Network Students, gli allievi si confronteranno con Akira Yoshida e Lali Ayguadè all’interno di un workshop che, a partire da diverse tecniche di danza contemporanea e la break-dance, si concentrerà su movimenti e azioni che avvieranno gli allievi a una riflessione sull’interpretazione e sull’originalità del movimento.

Per il progetto Carta Bianca Students i giovani allievi del NetworkIDP incontreranno Loredana Savino, una delle voci del quartetto Faraualla, affronteranno un percorso di formazione dedicato alle varie possibilità di utilizzo della voce, non intesa soltanto come strumento musicale, ma anche come mezzo espressivo e interpretativo in qualsiasi forma d’arte.

Domenica 14 gennaio, sempre alla Casa delle Culture di Bari, è in programma il quarto appuntamento del progetto Azione Prima dal titolo “Sul Tempo, una riflessione esperienziale” (ingresso gratuito con prenotazione a +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com) in cui Adriana Borriello guiderà i partecipanti in una esperienza che parte dall’ inazione, in cui si acuisce la percezione come l’ascolto del ritmo del respiro, per poi entrare dolcemente nell’azione volontaria e calarsi in una dimensione sinestetica dove il movimento è musica che si incorpora e si offre alla visione.

La decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia si intitola Tessere Trame, per festeggiare la danza intesa come connettore tra mondi e realtà differenti, in dieci anni di attività il progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli, ha intrecciato relazioni come fili di trame che si allargano e restringono da nord a sud, da una parte all'altra del mondo.

Il NetworkIDP è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO. e vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.