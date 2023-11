Tommaso Faoro in “Vostro Malgrado” a Exviri

Gli appuntamenti con la comicità e le risate si arricchiscono nella programmazione autunnale di Exviri. A salire sul palco dell’Exviri giovedì 7 Dicembre alle ore 21.00 sarà Tommaso Faoro, classe 1997, ha fatto i suoi esordi in diverse tramissioni televisive come “Battute” e “Quelli che…” su Rai 2, “Stand Up Comedy” e “CCN con Michela Giraud” su Comedy Central, e altre ancora; la sua comicità mescola il linguaggio classico della stand up comedy con elementi più surreali, sempre con una generosissima dose di autoironia. Nel suo monologo “Vostro malgrado”, attraversa gli argomenti più disparati, tra voli pindarici al limite del non-sense e osservazioni sulla vita di tutti giorni. I temi su cui lo spettacolo sono il cibo, la dieta e i ristoranti, ma anche il rapporto con la famiglia e con la propria “amata” città di Mestre. Sarà un buon modo per trascorrere insieme la serata e intrattenerci nel foyer dell’Exviri post spattacolo per fare due chiacchiere con un bicchiere di vino o birra. Prenotatevi subito! Potete trovare i ticket numerati acquistabili al link in bio. Per qualsiasi info, scriveteci in direct sui nostri canali social.