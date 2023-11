Tommaso Paradiso fa tappa a Molfetta per la tappa estiva del suo Tommy Summer Tour

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Annunciato il primo ospite dell’estate targata The Best Music Festival: Tommaso Paradiso farà tappa a Molfetta giovedì 22 agosto in occasione del suo tour estivo.

TOMMY SUMMER TOUR 2024 sarà una nuova occasione per essere trasportati, travolti, sommersi dalla contagiosa potenza dei brani del nuovo album e di tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più importanti cantautori italiani contemporanei.

Un appuntamento imperdibile!

Biglietti in vendita da ora su TicketOne https://bit.ly/TommyMOLFETTA

Banchina San Domenico - Molfetta BA