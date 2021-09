La Fabbrica del beat riparte all’Oasi San Giovanni – Dome di Molfetta

Prezzo non disponibile

Sabato 25 settembre la Fabbrica del Beat proporrà all’Oasi San Giovanni – Dome di Molfetta (Ba) il “Tonality Aperifest”, evento dedicato alla musica elettronica con la partecipazione di numerosi artisti locali e di due esponenti della club culture italiana, Franchino e 00Zicky, in passato membri del progetto Metampsicosi e attualmente in giro per l’Italia con il format “Musica e Magia”.

Franchino, all’anagrafe Francesco Principato, è tra i veterani dell’intrattenimento notturno italiano, è sia vocalist che dj, ruolo con il quale ha intrapreso il suo percorso artistico, ma anche cantante e scrittore, di noto successo negli ambiti della musica elettronica. Una notte del 1992 decise di utilizzare voci campionate ed effetti sonori durante la serata, rivoluzionando il modo di fare il vocalist, fino a quel momento relegato al semplice parlato al microfono. Da allora Franchino ha ricoperto i panni di cantastorie, creando una particolarissima atmosfera che l’ha reso famoso ed unico, in tutta Italia.

Inverso, invece, è stato il percorso di Zicky precedentemente detto “il giullare”, quando era al microfono e si esibiva nei club di Ibiza. Spinto da una forte passione per la musica in tutte le sue forme, seguendo le uscite discografiche e le nuove tendenze, è passato dietro al mixer proponendo il proprio sound.

La Fabbrica del Beat, che tra gli altri eventi organizza da 17 anni il festival “Rave delle Comete” durante questo appuntamento manterrà tutte le norme di sicurezza anticontagio previste. Si accederà esclusivamente con green pass, sarà necessaria la prenotazione, i posti saranno limitati e i presenti saranno sistemati per tavoli.

Con Franchino e 00Zicky si alterneranno Antonio Panzarino, Mikmog, Stefano Basiski, Asmod, Menny Fasano, Claudio Diana, Janek k e Ziop.

Oasi San Giacomo – km 776, SS16 – Molfetta (Ba)

Info: 3293156732

Inizio: 21:00

