Tony Quadrello e soci cantano a Triggiano l’amore dei grandi cantautori italiani

Sabato 27 gennaio al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà lo spettacolo musicale “Sconcertod’Amored’Autore” di Squadraccia, formazione composta da Tony Quadrello in voce e alla chitarra, Paolo Luiso al pianoforte e Lorenzo Cellamare alla batteria.

Il concerto, intervallato da momenti di dialogo con il pubblico, sarà un viaggio emotivo ludico e intrigante di musica e parole nel raffinato e variegato cantautorato italiano. Brani storici e coinvolgenti che il pubblico solitamente non può evitare di cantare saranno proposti con lo stile tipico di questa band capitanata da Tony Quadrello.

Da Lucio Dalla con “Chissà se lo sai”, ai “Giudizi universali” di Samuele Bersano, passando per il repertorio di Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori e tanti altri, i tre musicisti compiranno questo viaggio all’insegna dell’amore. In questo percorso non mancheranno alcuni lavori inediti di Tony Quadrello, come la sua ultima “Assassina barese”, inno al piatto della cucina barese divenuto un simbolo della cultura locale famoso in tutto il mondo.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00