Il rapper Tormento incontra i suoi fan nello store Banana Moon di Bari

Mercoledì 26 agosto dalle 17 alle 18, nello store Banana Moon di Bari si terrà un meet&greet, particolare momento di incontro e relazione, gratuito e aperto a tutti, durante il quale sarà possibile incontrare il rapper Tormento, pilastro e pioniere dell’hip-hop in Italia

L’evento si svolgerà in totale sicurezza, secondo il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19. Senza creare code all’ingresso, muniti di mascherina i fan potranno accedere uno alla volta, attraverso un percorso delineato in entrata e in uscita, previo controllo della temperatura. Si potrà incontrare l’artista rispettando la distanza di un metro e trascorrere qualche minuto con lui, che sarà disponibile per saluti e autografi. Per sicurezza non si potranno scattare selfie. Sarà presente un operatore fotografico che immortalerà tutti i partecipanti e le immagini saranno recuperabili attraverso il profilo facebook dello store barese. Lo svolgimento e il controllo della sicurezza sarà monitorato dal servizio d’ordine predisposto per l’occasione.

Durante il meet&greet, organizzato in collaborazione con Masseria Mavugliola di Locorotondo (Ba) e la partecipazione della Mojteria di Bari, sarà presentata la nuova collezione Fall/Winter 2020 di Asatt, giovane marchio pugliese streetwear autoprodotto e indipendente, creato nel 2016. All’interno dello store barese ci sarà Tormento, rapper di origine calabrese, all’anagrafe Massimiliano Cellamaro, in attività dal 1991. La notorietà l’ha raggiunta subito, già nel 1994, con i Sottotono, gruppo musicale che ha contribuito a portare nel mainstream nazionale l’hip-hop, con successi quali “La mia coccinella”, “Dimmi di sbagliato che c’è”, “Solo lei ha quel che voglio”, “Tranquillo” e tanti altri ancora. In questi trent’anni il suo percorso artistico lo ha portato a collaborare con numerosi cantanti della scena hip-hop e rap italiana. Uno degli ultimi progetti realizzato è stato quello del 2019, “Acqua su Marte” nel quale ha collaborato con J-Ax.

Banana Moon – Corso Cavour, 45 – Bari

Infoline: 0805232671

Inizio evento: 17:00