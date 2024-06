Torna a Ruvo di Puglia il Talos Festival, tra gli ospiti sul palco Daniele Silvestri

Torna dal 5 all’8 settembre prossimo Talos Festival edizione 2024 con un programma di cui vengono annunciati al momento due appuntamenti che danno il via all'attesa dell'evento musicale più noto di Ruvo di Puglia.



Serata internazionale venerdì 6 settembre con il progetto speciale in esclusiva nazionale che vede Erlend Øye & La Comitiva esibirsi per l'occasione con la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia, diretta dal maestro Rino Campanale. Una performance inedita con il quartetto capitanato da Erlend Øye, noto musicista e membro del duo Kings of Convenience, in uno spettacolo che unirà le sonorità indie e la tradizione bandistica.



Sabato 7 settembre sul palco Daniele Silvestri con lo show "Il cantastorie recidivo" che porta in scena una selezione dei suoi brani più amati e alcune nuove composizioni, in un racconto di storie in musica intriso di poesia e di impegno sociale. Entrambi gli eventi si svolgeranno nella suggestiva cornice di Piazzetta Le Monache.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Ticketone e nei punti vendita autorizzati.



Anche quest’anno si vuole proporre un’edizione del Talos Festival innovativa e multidisciplinare all’insegna della sperimentazione, proponendo produzioni originali e progetti artistici interessanti, che tengono presente lo scenario musicale attuale. Le due serate del 6 e 7 settembre rappresentano solo una parte della programmazione in corso di definizione, cui si aggiungeranno altri eventi musicali e progetti di danza sotto la direzione di Giulio De Leo e della Compagnia Menhir per un cartellone di ampio respiro, aperto alle diverse contaminazioni. Inoltre, è prevista una speciale performance live tra musica e danza nello spazio all’aperto del Museo Nazionale Jatta, che, durante il weekend, sarà aperto in via straordinaria fino a mezzanotte.



Talos Festival 2024 è un progetto promosso dal Comune di Ruvo di Puglia, diretto e organizzato in partnership con Bass Culture srl, cofinanziato da Regione Puglia in convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese.

6 settembre 2024 - Erlend Øye & La Comitiva con la Banda Talos

Il Talos Festival 2024 vede una collaborazione artistica in prima nazionale unica nel suo genere. Un progetto in esclusiva che vede il quartetto capitanato da Erlend Øye (Kings of Convenience, Whitest Boy Alive) in un’esibizione speciale orchestrata per l'occasione per la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia.

A gennaio 2018 Erlend Øye (Kings of Convenience, Whitest Boy Alive) decide di invitare per il suo imminente tour da solista in Sudamerica, l’amico siracusano Stefano Ortisi, per farsi accompagnare al pianoforte e al sax. Colgono la palla al balzo anche Luigi Orofino (cavaquinho) e Marco Castello (chitarra e tromba), saltando su quello che si prospettava come un semplice viaggio e che invece darà vita al progetto siculo acustico La Comitiva.

Da allora la nuova formazione accompagna per il mondo il cantante norvegese, proponendo brani originali, oltre che rivisitazioni dei suoi cavalli di battaglia.



Banda Talos Città di Ruvo di Puglia

Composta da circa 50 elementi di età compresa tra 15 e 50 anni, la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia vede studenti di Licei musicali e Conservatorio suonare al fianco di maestri, musicisti già diplomati e professionisti. Questa banda è il punto d'arrivo di un percorso partecipato e condiviso avviato nell'inverno del 2022 dall'Amministrazione comunale, nello specifico dall'Assessora alla Cultura Monica Filograno, con l'intensione di offrire una opportunità di formazione ad una categoria di giovani musicisti che all'interno del festival e soprattutto nelle prossime edizioni potranno sperimentare l'incontro con professionisti e con musicisti ospiti di rilievo internazionale. Per il Talos 2023 il progetto musicale Pangea, ideato dall’artista salentina Carolina Bubbico, è stato orchestrato per la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia, diretta dal maestro Vincenzo Anselmi.



7 settembre 2024 - Daniele Silvestri - "Il cantastorie recidivo"

Sul palco l’artista romano Daniele Silvestri con il suo spettacolo "Il cantastorie recidivo". Uno show che porta in scena in una forma intima una selezione dei suoi brani più amati e nuove composizioni, raccontando storie attraverso la sua musica intrisa di poesia e impegno sociale. "Il Cantastorie recidivo" nasce per celebrare 30 anni di musica. 30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico.

Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana.