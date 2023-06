Torna l'Arena 4 Palme di Bari, parte la programmazione estiva con "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa e "La stranezza" di Roberto Andò

Nel 2023 festeggia il traguardo dei 25 anni ininterrotti di programmazione: è dal 1998, infatti, che l'Arena 4 Palme, situata all'interno del Multicinema Galleria di Bari, rappresenta il luogo in cui respirare tutto l'incanto del cinema estivo all’aperto. Anche adesso, nel 2023, si riparte da venerdì 16 giugno sino alle prime settimane di settembre (spettacolo unico tutti i giorni alle 21), nell'arena dotata di proiettore digitale 2K: il pubblico vivrà così il miglior compromesso per gustarsi film sotto le stelle, tra capolavori restaurati e una programmazione improntata al grande cinema d’autore.

Si inizia venerdì 16 con la proiezione di «Ti mangio il cuore» di Pippo Mezzapesa, film che ha segnato l’esordio nel ruolo di protagonista di Elodie. il terzo lungometraggio del regista pugliese, liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, presentato in concorso nella sezione «Orizzonti» all’ultima Mostra del Cinema di Venezia (e vincitore del Ciak d’oro nel 2022 come rivelazione dell’anno a Elodie), presenta nel resto del cast Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido e Tommaso Ragno, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Il luogo della vicenda, saturato dal bianco e nero, è quello degli altopiani del Gargano, luoghi che sembrano provenire chissà da quale tempo remoto e contesi da famiglie criminali. L’assenza di cromatismo decolora una terra da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere l’odio tra due famiglie rivali, c’è un amore proibito: quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione impossibile da estirpare, che travolge la ragione e riaccende la guerra tra i clan.

Sabato 17 e domenica 18 toccherà a «La stranezza» di Roberto Andò, vincitore di 4 David di Donatello, con protagonisti Toni Servillo e la coppia formata da Ficarra e Picone: ambientato negli anni ’20 del secolo scorso, il film in costume rappresenta una commedia dai caratteri ironici, nella quale il protagonista Luigi Pirandello un giorno s'imbatte in una coppia di teatranti dilettanti, impegnati nella realizzazione di uno spettacolo.

Tra i tanti titoli programmati dal responsabile ed esercente del Multicinema Galleria Francesco Santalucia (resi noti per adesso fino al 31 luglio), una serie di film pluripremiati agli Oscar e in vari festival, con nomi mainstream ed opere dal taglio più ricercato, che hanno già incontrato il grande favore del pubblico in sala: gli ultimi film di Gianni Amelio («Il signore delle formiche»), Ruben Ostlund («Triangle of Sadness»), Ben Affleck («Air - La storia del grande salto»), Steven Spielberg («The Fabelmans»), Sidney Sibilia («Mixed By Erri»), Nanni Moretti («Il sol dell’avvenire»), Giacomo Abbruzzese («Disco Boy»), Marco Bellocchio («Rapito») e il vincitore di 7 Premi Oscar «Everything Everywhere All at Once».

Tra gli altri film molto attesi, i restauri di due cult come il capolavoro di animazione «Ponyo sulla scogliera» di Hayao Miyazaki (11 luglio) e «Toro scatenato» di Martin Scorsese (26 luglio). In programma anche l’intenso documentario sul dramma della xylella di due registi pugliesi, «Il tempo dei giganti» di Davide Barletti e Lorenzo Conte (27 luglio).

Tutti i dettagli della programmazione su multicinemagalleria.it ( infotel: 080.521.45.63).