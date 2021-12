Torna "Varietà d’autore”: il 14 dicembre Annalaura Giannelli presenta “Il segreto della Maddalena” con la giornalista Enrica Simonetti

Dopo il successo della scorsa settimana, il nuovo appuntamento con varietà d’autore è per martedì 14 dicembre alle ore 18:00, al Caffè Bistrot Varietà, in via XXIV Maggio,6 a Bari. Annalaura Giannelli presenta “Il segreto della Maddalena” edito da Les Flâneur, con la giornalista Enrica Simonetti. Avvolgente, penetrante e allo stesso tempo delicato. Un azzardo di letteratura, un riuscito ed abile intreccio tra fantasia e studio approfondito di una sacralità che sconfina nei lembi della storia. L’ultimo romanzo della scrittrice pugliese Annalaura Giannelli “Il segreto della Maddalena” accompagna il lettore in un appassionante e ritmato viaggio nell’animo umano. Da sfondo una Sicilia affascinate, “fiera” e piena di sussurri, raccontata per bocca dei protagonisti del romanzo, che alternano dialetto siculo e attaccamento alla propria terra. Un giallo a tratti romantico, perno centrale l’incarico affidato all’esperto e magnetico investigatore Andrej Lupo “avvolto come un corvo nero, nel suo solito impermeabile e un mezzo dito di habanos tra le labbra”. Incalzante sulle orme del giovane Saro Santagata, alla cui ricerca si muove, in realtà inseguendo da sempre mamma “verità”, colei che gioca a nascondino con il vissuto dei mille “perché”, “per dare un senso alle cose, alla quotidianità … in un’unica direzione, quella della giustizia e della verità”, appunto. Cosa si cela dietro la figura di Maria Maddalena, di colei che “ami più di tutti noi”? Ed ecco l’intreccio tra ascosi di storia e segreti di famiglia, tra adorazioni di statue tramandate nel tempo e bisogno di rinascita, tra il mondo del bene e il microcosmo del male, in un ipnotico “movimento religioso ed esoterico”. È il ventidue luglio quando Saro Santagata, il rampollo di una delle più note e facoltose famiglie del mondo imprenditoriale siciliano, scompare misteriosamente durante un giro in barca: il suo veliero viene ritrovato in mare aperto, ma di lui non c'è nessuna traccia. Disperato per l'andamento zoppicante delle indagini ufficiali, il padre del ragazzo affida il caso all'investigatore privato Andrej Lupo, un affascinante cercatore di verità perennemente in lotta coi propri demoni interiori, e alla sua più fidata collaboratrice, la magnetica sensitiva Karina Sanchez. Sullo sfondo di una Sicilia a tratti seducente e a tratti tenebrosa, Lupo e Karina dovranno destreggiarsi tra questioni di potere e fragili equilibri familiari, rivalità e inganni, attentati quanto mai sui generis e sconcertanti scoperte su riti esoterici e culti misterici. Riuscirà la straordinaria coppia di detective a rimettere insieme i tasselli di un puzzle molto più intricato del previsto? L’ingresso è gratuito ed è consentito fino ad esaurimento posti.