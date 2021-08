Ad Alberobello 'The Hog', il trofeo di basket 3vs3: testimonial il campione Nba Linton Johnson

Prezzo non disponibile

Dal 28/08/2021 al 28/08/2021

Terza edizione per «The Hog», il trofeo di basket 3vs3 organizzato dall’Asd Basket Alberobello con il patrocinio del Comune di Alberobello e in particolare dell’assessorato allo Sport.

La manifestazione si terrà sabato 28 agosto in largo Martellotta per tutta la giornata. La mattinata sarà dedicata al torneo Under, il pomeriggio al torneo Senior.

L’evento rientra nel calendario «Trulli Viventi-Estate 2021», il programma di appuntamenti realizzato dall’amministrazione comunale.

Al trofeo parteciperanno atleti di tutta Puglia e come testimonial d’eccezione ci sarà Linton Johnson, campione Nba nel 2005 con San Antonio Spurs.

I vincitori sia del torneo Under e sia di quello Senior andranno a disputare le finali nazionali di basket 3x3 a Cesenatico.

Per lo svolgimento del torneo sarà installato un campo modulare professionale da 3x3 in modo da assicurare sicurezza e una maggiore esperienza di gioco.