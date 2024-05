Torneo di calcio giovanile a 11 a Monopoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/05/2024 al 02/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Da venerdì 30 maggio a domenica 2 giugno, nella suggestiva Monopoli, arriva il torneo nazionale giovanile a 11 organizzato dall’Ente di promozione Csain grazie al patrocinio della regione Puglia, dell’assessorato sport di tutti, con la partecipazione alla campagna contro la violenza sulle donne. A contendersi l’ambito torneo giovanile di calcio a 11, under 15, under 13 e under 11 con la partecipazione di oltre 300 ragazzi che arriveranno dalla Sicilia, Campania, Puglia: si daranno battaglia sportivamente e agonisticamente sui campi del “Carrieri” di Monopoli, allo stadio comunale “Vito Simone Veneziani” e presso la struttura privata di Torre Incina.

Le squadre partecipanti sono: Rinascita San Giorgio, Real Mister Bianco, Asd Adernò, Asd Passion Sport Sporting Scisciano 7. Indomita Asd Paternò, SC Sicilia, Asd Real Misterbianco 3.0, Cedas Avio Brindisi, Molfetta Giovanile, Di Cagno Abbrescia.

Le partite inizieranno il venerdì pomeriggio per concludersi con le finali domenica mattina e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali e la pagina che ne curerà la comunicazione (100x100Eventi di Marco Iusco). La conferenza stampa moderata dal giornalista Giosè Monno è prevista giovedì 30 maggio alle ore 18.30 presso l’incantevole struttura di Cala Corvino Resort che sarà anche il villaggio ospitale della manifestazione. Saranno presenti l’Assessore allo sport del Comune di Monopoli, il dott. Vincenzo Laneve, il dott. Angelo Annese, lo Csain e i suoi organizzatori.

Sara presente Angelo Terracenere che seguirà la squadra della Molfetta Giovanile. La finale di domenica sul campo del “Veneziani” sarà trasmessa in diretta streaming. Presenze importanti anche da parte di Giuseppe Lombardo responsabile nazionale del Settore Calcio Csain, il consigliere nazionale Gennaro Rega, e giovedì nella conferenza di apertura del torneo giovanile, non potrà mancare il presidente del presidente Nazionale Csain, Luigi Fortuna che terrà il discorso di apertura.