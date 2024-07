Torneo Gea Summer Cup all'insegna dell'inclusione, dell'accoglienza e del rispetto delle diversità

Il Centro Servizi per le Famiglie V Municipio di Bari è lieto di annunciare il GEA Summer Cup, un torneo di calcio con l’obiettivo di promuovere un impatto sociale significativo. L'evento si terrà il 12 luglio a Bari, sui campi di calcio della parrocchia Natività di Nostro Signore nel quartiere San Pio.

Con un forte impegno verso i valori dell'inclusione, dell'accoglienza, e del rispetto delle diversità, il GEA Summer Cup si distingue come un evento sportivo di grande importanza educativa e sociale. Il torneo mira a incoraggiare la corretta crescita dei giovani partecipanti e a rafforzare il loro rapporto con la società attraverso il gioco.

E’ Grazia Vulpis, presidente della cooperativa sociale Gea, a spiegare le ragioni dell’evento: “Il divertimento e l'integrazione sono al centro di questa iniziativa. Il torneo è progettato per allontanare i ragazzi dall'isolamento dei giochi solitari e multimediali, coinvolgendoli in attività che promuovono la condivisione, la collaborazione, e l'accettazione reciproca. Attraverso il calcio, i partecipanti impareranno il valore di mettersi in discussione, di confrontarsi con gli altri, e di interiorizzare e rispettare le regole. La GEA Summer Cup – conclude Vulpis - è un'opportunità unica per i ragazzi di interagire in un contesto ludico e formativo, evidenziando il ruolo del gioco come strumento di crescita personale e collettiva”.

L’organizzazione del torneo è stata supportata dal Comune di Bari e finanziata con fondi di cui alla legge 285/97, riflettendo l'impegno della comunità nel supportare le attività giovanili e nel promuovere valori fondamentali per il benessere e lo sviluppo dei ragazzi.