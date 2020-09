Alla Galleria nazionale della Puglia la presentazione del libro “Torno subito” di Chiara Cannito

Domenica 27 settembre alle ore 17,30 presso la Galleria nazionale della Puglia sarà presentato il libro “Torno subito” di Chiara Cannito.

All’evento interverranno: Lizia Dagostino, psicologa gestione RSU e Gabriella Falcicchio, docente di Pedagogia presso l’Università degli Studi di Bari. Le letture saranno a cura dell'Associazione teatrale Fatti d'arte, mentre al pianoforte ci sarà il Maestro Emanuele Modugno.

Chiara Cannito, nasce a Bitonto nel 1975; nel 1999 si laurea in Lettere moderne. È vicepresidente della Ulixes scs con funzione di project manager culturale ed esperta di didattica. “Torno subito” è il suo ultimo romanzo, con cui si è classificata prima al concorso letterario “Il funerale che vorrei”, indetto da Argentodorato Editore.

Programmare “l'evento degli eventi” è il lavoro di ogni agenzia di pompe funebri; quella di Torno subito, però, lo organizza a chi è ancora in vita. In una sorta di Spoon River ribaltato, la penna brillante di Chiara Cannito accompagna il lettore fino a domandarsi “Qual è il funerale che vorrei?”.

Un romanzo che spazia dallo spassoso all'introspettivo e che, tra battute esilaranti e scene tragicomiche, dimostra come raccontare la morte sia una terapia contro la morte stessa, e come ciò conduca sempre, inevitabilmente, alla vita.

Di seguito le modalità di partecipazione all’evento:

Prenotazione: obbligatoria al seguente numero 08009970820

Numero massimo di visitatori consentito: 25

Costo: gratuito

Misure anti-contagio adottate durante l’evento:

- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;

- I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina;

- Durante l’evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto, a tale scopo i posti a sedere saranno opportunamente distanziati;

- Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante;

- Gli ascensori verranno utilizzati una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre la mascherina (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);

- Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).

Per info:

Galleria Nazionale della Puglia

+39 080 099708

drm-pug. gallerianazionaledellapuglia@ beniculturali.it

Fb: https://www.facebook.com/ galleriadevanna