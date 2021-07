A Gioia del Colle in scena la performance “La Torre Bianca”

Prezzo non disponibile

Il 6 agosto con “La Torre Bianca”( Acasa Associazione Culturale), con Angelo Berardi, Arianna Gambaccini, Marialuisa Longo, Maristella Tanzi, suono in diretta e composizione musicale Angelo Berardi, drammaturgia Valeria Simone, regia Marialuisa Longo. La performance nasce dalla voglia di raccontare le leggende legate alla figura di Bianca Lancia, ultima moglie di Federico II di Svevia, che alloggiò per un lungo periodo di tempo nel Castello di Gioia del Colle. La storia che ci ha maggiormente ispirate narra della principessa che morì prigioniera nella torre del castello e da allora nelle notti di luna piena è possibile sentire il suo lamento liberarsi dalla torre nei vicoli circostanti. L’impianto drammaturgico prevede l’alternanza di un piano immaginario e di uno reale, scandito da una serie di equivoci attraverso i quali viene ricostruita la storia di Bianca Lancia. Due amiche si ritrovano a cena per festeggiare qualcosa ma insieme a loro ci sono due presenze, Bianca e Federico, che agiscono senza essere visti e raccontano la loro storia senza l’ausilio delle parole ma con il suono e la danza.

VENDITA BIGLIETTI

Il botteghino, presso Info point - Gioia del colle (C.so Vittorio Emanuele 13), sarà aperto lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19 secondo il seguente calendario:

19/20/22/26/27/29/31 Luglio, 2/3/5/9/10/12/16/17/19/ 31 agosto e 4 settembre.

La sera degli spettacoli il botteghino, presso Ex distilleria Cassano, sarà aperto alle ore 19.30 fino ad inizio spettacolo.

I biglietti saranno in vendita presso il botteghino dal 19 luglio e online dal 20 luglio ore 17 sul sito e nei punti vendita Vivaticket.

Per informazioni cell. 3496545790.