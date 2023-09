Una giornata speciale a Torre Quetta: i cani bagnino in spiaggia con gli utenti del centro diurno Auxilium

Il centro diurno psichiatrico Auxilium, che opera nel territorio da 25 anni, ha sempre cercato di mettere in atto attività che mirano al benessere psico-fisico degli utenti. E proprio in quest’ottica, quest’anno ha effettuato diverse attività che prevedevano i rapporti con l’ambiente esterno, che potesse essere il mare quanto gli animali.

"Da qui - spiegano gli organizzatori - parte la realizzazione del nostro evento, “SalvaGente”. La relazione consente all’individuo di rapportarsi agli altri e a sé stesso in modo equilibrato, dando la possibilità di sperimentare nuove situazioni che producono emozioni costruttive. Tale atteggiamento di fiducia può essere sperimentata nella relazione uomo-uomo e/o uomo-animale. I nostri utenti l’hanno sperimentate entrambi e continuano a farlo con le associazioni Scuola Cani Salvataggio Nautico O.d.V e con il gruppo Sub Scuba Family, con le quali hanno vissuto e continuano a vivere esperienze che li portano a vivere in maniera diversa il rapporto con il mare".



Salva “Gente” è un evento conclusivo che si svolgerà sabato 16 settembre p.v., dalle h 10.30 c/o la spiaggia di Torre Quetta a Bari, che ringraziamo per la loro disponibilità, in collaborazione con gli utenti ed èquipe del centro diurno Auxilium di Acquaviva delle Fonti, gli istruttori sub dell’associazione Scuba Family di Cassano delle Murge e i tecnici della Scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari. Un lavoro sinergico che ha consentito la relazione uomo - uomo e uomo –animale, sia sulla terra che nei fondali del male. L’evento consentirà di “tuffarci” in un mare di emozioni.



Per quanto riguarda i nuovi addestramenti in mare, la S.C.S.N ripartirà da domenica 1° ottobre presso la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, chiunque volesse intraprendere il percorso formativo con il proprio cane può rivolgersi al numero 3293173050 e chiedere tutte le informazioni del caso.



La Scuola Cani Salvataggio Nautico O.d.V ormai da 13 anni al servizio della gente è composta da volontari che sono professionisti nel salvataggio in mare.