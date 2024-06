Sabato 8 giugno tour a Bari Vecchia con Acli Dalfino:Visita guidata per vicoli e corti dove si ammireranno le edicole votive dei Santi del pane ovvero Sant'Antonio, San Rocco, San Nicola. Al termine della visita si vedrà la bellissima chiesa di San Marco dei Veneziani in cui si venera Sant'Antonio da Padova e subito dopo i partecipanti riceveranno in dono il pane.Si ammireranno inoltre altri angoli suggestivi e romantici della città. La partenza è alle 18.30 da Piazza Odegitria, per prenotazioni TEL 080 5210355