Un contest dedicato alla musica emergente: torna a Bari il Tour Music Fest

Era lo scorso Novembre, quando Nicolò Sasso, chitarrista vincitore della scorsa edizione, e la cantante Valentina Addabbo calcavano il palco della finalissima del Tour Music Fest di fronte al maestro Mogol in persona e dai giudici del più grande contest musicale per cantanti, rapper, Dj, Band e Musicisti d’europa, che nelle edizioni precedenti ha visto trionfare artisti come Mahmood, Federica Carta, Ermal Meta, Chiara dello Iacovo, Federica Abbate e molti altri.

Il Tour Music Fest inizia così la sua 14° edizione con tante conferme e tante novità dalla commissione artistica che quest’anno vede il Maestro Mogol, Kara DioGuardi (ex giurata di American idol e produttrice di Pink, Eminem e Demi Lovato), Boosta dei Subsonica, Paola Folli e molti altri artisti di spessore.

Bari è da sempre una tappa ricca di talenti e come ogni anno anche nel 2022 sarà protagonista del Live tour del TMF (che raggiungerà 14 città italiane), che vedrà protagonisti gli artisti baresi, e del resto della Puglia, sfidarsi a suon di note per aggiudicarsi un posto alla finalissima internazionale del Tour Music Fest 2022 con l’obiettivo di vincere 10.000 Euro, un tour di concerti e le borse di studio presso l’università di Berklee, il più rinomato istituto musicale al mondo e presso il CET di Mogol e ancora strumenti musicali messi a disposizione da Algam Eko, il più grande distributore di strumenti musicali in Europa.

Il programma

L’evento, dedicato alle nuove leve della musica, offrirà a Bari (presso il Musical Break) un appuntamento pieno di musica, performance e formazione in un programma davvero ricco e articolato. Il 14 Settembre sono in programma le Live Audition del Tour Music Fest, in cui centinaia di artisti si esibiranno e confronteranno con la commissione artistica del Tour Music Fest per una giornata ricca di performance con l’obiettivo di essere selezionati per le finali nazionali del contest. Contemporaneamente andrà in scena il Band Contest “#riunitelaband” realizzato in collaborazione con Riunite, il vino lambrusco più bevuto al mondo, che vedrà le migliori band siciliane alternarsi sul palco al cospetto della commissione artistica per un evento ricco di performance ma anche di masterclass formative e laboratori. La migliore band del TMF 2022 avrà l’opportunità di produrre un singolo con la post produzione presso gli Abbey Road Studios di Londra, lo studio di registrazione dei Beatles per intenderci.

Il contest

TMF è un concorso musicale nato in italia nel 2007, con lo scopo di supportare gli artisti che inseguono il sogno di poter sfondare nel mondo della musica, aiutandoli a trovare la loro strada, a migliorarsi, a crescere artisticamente. Un contesto musicale in cui ogni artista beneficia dell’esperienza, confrontandosi continuamente con i coach della commissione artistica e con gli artisti partecipanti alla manifestazione, per condividere, collaborare e sostenersi a vicenda. Inoltre per questa nuova edizione le fasi finali del Tour Music Fest si terranno nella Repubblica di San Marino dal 22 al 27 Novembre, 6 giorni di spettacoli, concerti, workshop e masterclass con i grandi della musica italiana e internazionale e le performance degli artisti finalisti del Tour Music Fest 2022.

Come partecipare

Le iscrizioni per partecipare ai casting della nuova edizione sono ancora aperte ed è possibile candidarsi compilando il modulo online presente sul sito ufficiale (https://tourmusicfest.it). Partner: Berklee College of Music, Riunite, Today.it, Algam Eko. Tour Music Fest: Facebook (https://facebook.com/tourmusicfest) - Instagram (https://instagram.com/tourmusicfest) - Youtube (https://youtube.com/tourmusicfest)