Dopo Bari il tour natalizio del Wanted Chorus fa tappa anche a Ruvo e ad Acquaviva

Debutta domani, domenica 17 dicembre 2023, il tour natalizio del Wanted Chorus che torna nelle città di Puglia e Basilicata con 8 tappe a comporre un percorso che si concluderà il prossimo 29 dicembre 2023.

Il Wanted Chorus diretto dal Maestro Vincenzo Schettini, annuncia così la partenza del suo tour natalizio "We are Christmas - The Gospel Show", una celebrazione del potere unificante del gospel, dell'armonia e dello spirito del Natale. Rappresentando molto più di un genere musicale, il gospel per il Wanted Chorus è una potente forma di espressione che incarna l'unità e la comunità. In un periodo di sfide globali, il valore dell'armonia, sia nella musica che nella vita, diffonde un messaggio di forza e speranza, invitando il pubblico a vivere un'esperienza musicale coinvolgente ed emozionante. "We are Christmas" non è solo un titolo, ma l'essenza di questo tour. Per queste feste, il Wanted Chorus vuole portare nei teatri e nelle chiese il vero spirito del Natale, fatto di inclusione, gioia e comunità.

Putignano rappresenta la “prima” dello spettacolo: domani, domenica 17 dicembre 2023, presso la Chiesa Madre San Pietro Apostolo. A seguire in programma Locorotondo lunedì 18, presso l’Auditorium G. Boccardi, Barletta presso il Multisala Paolillo martedì 19, Bari presso il Teatro Forma giovedì 21 e Ruvo di Puglia presso la Chiesa di San Domenico venerdì 22.

Dopo Natale altre esibizioni in calendario ad Acquaviva delle Fonti presso la Concattedrale di Sant’Eustachio Martire mercoledì 27, Matera presso il Cine-Teatro Comunale Gerardo Guerrieri giovedì 28 e, infine, Trani presso il Tensostatico Ferrante venerdì 29.

Tutte le date, gli orari di inizio degli spettacoli, le informazioni sui singoli concerti ed eventuali aggiornamenti sul tour sono disponibili e comunicati direttamente sui canali sociali del Wanted Chorus. Per info sul tour 2023, è possibile inviare una mail a staff@wantedchorus.com.

Per info sulle singole date, è consigliato contattare direttamente gli organizzatori cittadini degli spettacoli.

Tutte le informazioni e i contatti utili sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus (facebook, instagram e youtube) e sul portale www.wantedchorus.com.