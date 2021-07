Tour nella città dei conti, by Cartolina da Conversano

Ripartono i tour di “Cartolina da Conversano”. Nella città a sud est di Bari si torna a vivere e respirare storia, arte, cultura, natura, gastronomia con le visite nel ciclo urbano e fuori porta organizzate dall’Associazione Culturale il Sud Est nel Cuore.

L’iniziativa nata nel 2020 ha un obiettivo dichiarato: comunicare e declinare la storia della città e del suo esteso territorio ove trova posto uno splendido e ricco patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico ancora oggi poco conosciuti al grande pubblico.

Cartolina da Conversano ha un suo motto: "una persona informata in più". E con questa idea vogliamo contribuire alla maggiore conoscibilità della città con tour nell'area storica ed extraurbana.

Prossimo appuntamento il 24 luglio con un’iniziativa dedicata ai bambini “Art and Story for kids” a cura dell’Associazione Dhea, visite e laboratori per divertirci insieme. Orario: 18.00 – 20.00. Info 3334859994 – 3392917157;

a seguire il 25 luglio con “Conversano Barocca” a cura della Cooperativa Armida info 0804959510 - 3384627887;

29 agosto “Norba Città Forte” che comprende un laboratorio sull’argilla, a cura della Cooperativa Armida, info 0804959510 - 3384627887; 26 settembre “Conversano tra storia e fede, l’Antica Diocesi” a cura della Pro Loco, info 0804951228 – WA 3283243345. Sempre di domenica con orari tra le 19,00 e le 22,00.



Durante i tour “incontriamo” il Castello, la Cattedrale, i Palazzi, le Torri, le campagne, l’arte rurale per un connubio perfetto tra arte, storia, gastronomia, cultura, ambiente che fanno di Conversano una città ideale per tutti. Il timone sarà affidato ad un team di esperti appassionati della città con l’obiettivo chiaro e definito di far visitare Conversano ai turisti che giungono da lontano ma anche ai nostri stessi cittadini ed ai vicini di casa dei comuni limitrofi e magari agli immigrati che tornano per le vacanze ed hanno voglia di “riassaporare, rivivere” la propria cara vecchia città di origine.



Ogni tour viene seguito da 1 travel o food blogger che comunica costantemente sui propri canali social per far diventare l’esperienza una “cartolina digitale”. Ne deriva un carico emozionale unico che pone in stretta connessione la città, il suo contesto, i visitatori. Costanti aggiornamenti sulla pagina facebook dell’iniziativa: cartolina da conversano. Fa eco il profilo instangram.



E per non tradire le buone abitudini dell’ospitalità ad ogni fine tour gli ospiti ricevono una bag contenente alcune prelibatezze dolci e salate.







