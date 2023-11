TOUR‘NZIST – a cura di Pro Loco Casamassima APS Itinerari storico-architettonici alla scoperta di luoghi chiusi, monumentali, identitari, tra tradizione, poesia, musica, arte e sapori di Casamassima DOMENICA 3 DICEMBRE – Presentazione Itinerari Ore 16.00 Auditorium Addolorata – Chiasso Carità – Borgo Antico Degustazione di prodotti tipici Ore 17.30 - Inaugurazione opera d’arte “LUMINA” Opera site specific di Gianfranco Basso – Arco delle Ombre e percorso immersivo negli archi e chiassi illuminati. PROGRAMMA TOUR 'NZIST- Quattro Eventi Gratuiti con Visite e Degustazione INFO e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – 351 7991468 - 3358383939 – 080671002 INFO@PROLOCOCASAMASSIMA.IT - WWW.PROLOCOCASAMASSIMA.IT DOMENICA 10 DICEMBRE – Ore 9.00 - 17.30 ITINERARIO RELIGIOSO-ARCHITETTONICO alla scoperta delle antichissime chiese rurali, basiliane e bizantine Badia San Lorenzo, Chiesetta Sant’Angelo, Abbazia Santa Maria del Soccorso (Santa Lucia) in collaborazione con l’Archeoclub, passando dal Paese Azzurro con gli archi e chiassi illuminati – Nel corso del tour degustazione di prodotti locali. Ore 9.00 Raduno allo Infopoint Casamassima in via Giovanni XXIII MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE – Ore 4.30-8.00 FESTA DI SANTA LUCIA – Fiaccolata dalla sede Pro Loco su c.so Vittorio Emanuele II all’antica chiesa basiliana Santa Maria del Soccorso (Santa Lucia) – In collaborazione con il Comitato di San Rocco - S. Messa all’alba tra suggestioni, bassa musica e fuochi pirici. Degustazione cioccolata calda, pettole, tarallini di S. Lucia – Rientro DOMENICA 17 DICEMBRE – Ore 9.00-16.00 ITINERARIO NECROTURISTICO alla scoperta dell’800sco Cimitero Monumentale di Casamassima e Cimitero Monumentale Polacco KORPUSU passando dall’antica chiesa basiliana Santa Maria del Soccorso e dal Paese Azzurro con gli archi e chiassi illuminati. Nel corso del tour degustazione di prodotti tipici locali. Ore 9.00 Raduno alla Chiesa Santa Maria del Soccorso nei pressi del Cimitero Comunale in via Acquaviva DOMENICA 7 GENNAIO – Ore 9.00-16.00 ITINERARIO STORICO-ARCHITETTONICO-POETICO-MUSICALE alla scoperta del Paese Azzurro “Racconti e poesia tra scorci di azzurro sulle tracce di Miguel Vaaz” attraverso i suggestivi vicoli e chiassi del borgo antico, arricchita dalla emozionante lettura scenica di poesie con gli attori della Compagnia Teatrale ACCA. Trasferimento alla Masseria delle Monache per la degustazione di prodotti tipici locali. Al rientro visita degli archi e chiassi illuminati nel borgo Ore 9.00 Raduno a Porta Orologio in Piazza Aldo Moro ATTENZIONE – Eccezionalmente i tour sono gratuiti e a numero chiuso per disposizioni regionali e organizzative e richiedono prenotazione obbligatoria INFO e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – 351 7991468 - 3358383939 – 080671002 INFO@PROLOCOCASAMASSIMA.IT - WWW.PROLOCOCASAMASSIMA.IT Il progetto di promozione territoriale “Tour ‘Nzist” è vincitore del bando della Regione Puglia “Avviso anno 2023 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco di Puglia”, si avvale del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Casamassima e dell’UNPLI Puglia, si svolge con la collaborazione di associazioni e attività enogastronomiche e ricettive locali ed è inserito nella VI ed. dell’evento natalizio Blue Christmas. Dal 1° Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024 : Collaborazione con l’Amministrazione, Scuole Marconi e Rodari, Associazioni, Attività enogastronomiche e artigianali, DUC-Distretto del Commercio negli allestimenti e manifestazioni previste oltre quelle della Pro Loco…segui le nostre pagine FB : Pro Loco Casamassima – Infopoint Casamassima (eventi e informazioni) – Paese Azzurro - Casamassima