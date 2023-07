Tra falconieri, artisti di strada e cavalieri: a Gioia del Colle la manifestazione medievale Palio delle Botti - Trofeo 'Città del primitivo'

Storia e tradizione si fondono ancora una volta per regalare a Gioia del Colle quattro imperdibili serate avvolte dalla magia e dal fascino dell'epoca medievale.

È tutto pronto per la sesta edizione del Palio delle Botti Trofeo "Città del Primitivo", classico appuntamento dell'estate gioiese che abbraccerà l’intera città federiciana, dai vicoli del centro storico fino alla periferia, nei giorni 3, 4, 5 e 6 agosto 2023.

Organizzata dall'omonima associazione culturale del presidente Claudio Santorelli con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, del comune di Gioia del Colle, di Puglia Promozione e della Pro Loco “Antonio Donvito", quest'anno la manifestazione medievale vedrà anche il coinvolgimento delle cooperative sociali Apollo, Gea, Itaca, SoleLuna, del centro interculturale "Incontrarsi... a Sud", dell'associazione Il Tasso e delle sezioni locali di Aido, Fidas e Fratres, protagoniste del progetto di inclusione "Insieme per il Palio".

È stata la benedizione dei Cenci 2023, avvenuta domenica 23 luglio nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a segnare, quindi, l'inizio del fitto programma di eventi che sarà illustrato nel dettaglio alla cittadinanza domenica 30 luglio, alle ore 19:30, nel chiostro di Palazzo San Domenico, in occasione della presentazione ufficiale delle botti dipinte.

In attesa delle gare del weekend (5 e 6 agosto), per il secondo anno consecutivo saranno riproposte le feste dei quartieri "San Domenico e Porta Casale" e "San Francesco e Porta Maggiore", che animeranno rispettivamente l'anfiteatro di via Sandro Pertini (3 agosto, a partire dalle ore 20:00) e la piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (4 agosto, sempre dalle ore 20:00) con rappresentazioni teatrali, esibizioni equestri, momenti dedicati al ballo e al divertimento dei più piccoli.

Sabato 5 agosto, invece, dalle ore 18:00, spettacoli di falconeria, esibizioni di giullari, musici e cavalieri, mercatini, laboratori didattici ed accampamenti medievali nel centro storico e lungo piazza Plebiscito e piazza dei Martiri faranno da cornice al Trofeo "Spingitori crescono" (dedicato ai ragazzi U15 che si contenderanno il cencio realizzato dall'artista Francesca Pastore) e alla grande novità di quest'anno, "La corsa dei giullari", che vedrà i corridori dell'associazione Gioia Running gareggiare per la conquista dell'ambito premio "Giullare di Federico".

A seguire, l'arrivo in piazza Plebiscito del corteo storico "Federico II e la sua corte", composto da figuranti in abiti d'epoca, sbandieratori e artisti di strada, darà il via alle qualificazioni del Palio Trofeo "Città del Primitivo", con le cantine Di Gioia, Giannico, Giuliani, La Murciaia, Polvanera, Tenuta Viglione, Tenute Bradascio e Tenute Nettis a caccia del miglior piazzamento sulla griglia di partenza della finalissima.

La serata si concluderà con le premiazioni dei vincitori delle prime due competizioni e della botte più bella tra le otto partecipanti al Palio, con tanta musica dal vivo e con banchetti di degustazione di prodotti tipici dell'enogastronomia gioiese in piazza Plebiscito e nel centro storico.

Il momento clou della manifestazione sarà domenica 6 agosto. Dopo la riproposizione degli spettacoli medievali e del corteo storico (partenza alle ore 19:00 da piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa) andrà in scena la finalissima (ore 21:15) che decreterà la cantina vincitrice del Palio 2023.

Le otto aziende vitivinicole in gara si sfideranno nel classico percorso di quasi 1 km che si articolerà lungo piazza Plebiscito, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, piazza Cesare Battisti e terminerà sempre in piazza Plebiscito.

La consegna del Cencio 2023, dipinto dall'artista Paola Imposimato, farà calare il sipario sulla sesta edizione, selezionata dal portale Italive.it come uno dei migliori eventi organizzati a livello nazionale e ammessa alle votazioni per il premio "Italive 2023".

Il progetto Italive.it, promosso da Comitas e ConsumerLab - Future Respect con il sostegno di Autostrade per l'Italia e con la collaborazione di Coldiretti, offre agli automobilisti informazioni sulle attività che animano il territorio attraversato, promuovendo il turismo di qualità e valorizzando lo straordinario patrimonio di ambiente e paesaggio, arte, cultura, tradizioni popolari ed agroalimentari dell'Italia.

È possibile esprimere il proprio voto per la manifestazione Il Palio delle Botti Trofeo "Città del Primitivo" collegandosi al seguente link: https://italive.it/palio-delle-botti-vi-edizione/

"Il Palio delle Botti cresce di anno in anno per qualità degli eventi offerti e numero di presenze in città - dichiara il direttore artistico della manifestazione Claudio Santorelli -. È diventato ormai uno straordinario biglietto da visita per la nostra Gioia del Colle. Non è un caso che Italive.it abbia deciso di inserirlo tra i migliori eventi organizzati sul territorio nazionale e lo consideri meritevole di concorrere al prestigioso premio "Italive 2023". L'attenzione costante riservata alla manifestazione dagli operatori del settore ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare del nostro meglio in ogni nuova edizione - precisa -. Vogliamo continuare ad alzare l'asticella per portare sempre più in alto il nome della nostra città. Fare rete diventa fondamentale per il perseguimento di questo ambizioso obiettivo. Ci stiamo muovendo lungo questa direzione come dimostrano il gemellaggio con il Comitato Bottai Mancianesi e le innumerevoli collaborazioni instaurate con le realtà imprenditoriali e con le associazioni del territorio - conclude -. Anche quest'anno non mancheranno le novità. Una su tutte "La corsa dei giullari", organizzata in collaborazione con la Gioia Running. Ci attende un'altra bellissima edizione del nostro Palio, resa possibile anche dall'immancabile supporto del Consiglio regionale della Puglia, dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle, di Puglia Promozione, della Pro Loco, degli sponsor e di tutti gli enti del Terzo Settore che hanno aderito con entusiasmo al nostro progetto. Dal 3 al 6 agosto non prendete impegni. Vi aspettiamo tutti a Gioia del Colle per i tanti eventi inseriti nel programma del Palio delle Botti 2023".