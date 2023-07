Tra musica e parole, a Bari sei eventi musicali dell'associazione Gershwin, dal classico al contemporaneo

Sei concerti di grande qualità, in un viaggio affascinante nella musica italiana e internazionale, tra classica e contemporanea, per «raccontare» con note e voci una delle arti più nobili. Con artisti di fama nazionale ed internazionale, miscelando alla musica narrazioni, curiosità e interpretazioni, rese celebri dalle stesse opere. Prende il via lunedì 3 luglio alle 21, nella Cattedrale di San Sabino di Bari la rassegna «Tra Musica e Parole» (ingresso libero), organizzata dall’associazione «Gershwin» presieduta da Fabrizio Signorile, con la direzione artistica di Rocco Debernardis, e sostenuta nell’ambito dell’Avviso Pubblico «Le Due Bari 2023», finanziato dal Ministero della Cultura e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari.

Si parte con «Vivaldi - Il Principe di Venezia», un omaggio speciale all’indiscusso genio veneziano, nonché uno tra i massimi esponenti del barocco musicale. Solista al flauto il celebre musicista francese Philippe Depetris, con l’Ensemble d’archi Gershwin diretto da Maurizio Dones (al cembalo Annalisa Ficarra). Il concerto propone alcuni tra i lavori più alti del «prete rosso», dove si evince la spinta che ha dato all’evoluzione della forma del Concerto solista. In programma i primi tre Concerti dell’op. 10 per flauto traverso, archi e basso continuo («La tempesta di mare», «La notte» e «Il cardellino»), oltre ai Concerti Rv 134 e RV 158, e alla Sinfonia n. 3 RV 149.

I successivi cinque appuntamenti della rassegna si svolgeranno, sempre alle 21, a partire da sabato 8 luglio, nell’Atrio interno del Redentore, con «Lucio Battisti. Emozioni…!», con la voce narrante di Cesare Bocci e il duo «Saverio Mercadante», con Rocco Debernardis (clarinetto) e Leo Binetti (pianoforte); lunedì 17 luglio, all’Arena della Pace, toccherà a «Ammore e niente cchiù», spettacolo incentrato su poesie, canzoni e la vita del Principe Antonio De Curtis, in arte Totò, con la voce recitante di Michele Mirabella e l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta da Rocco Debernardis; martedì 18, all’Arena della Pace, sarà la volta del Giuseppe Milici Quartet che dedicherà la serata alle più belle musiche di Ennio Morricone, con la voce recitante di Giuseppe Vespertino; venerdì 21, al Teatro Showville, spazio allo spettacolo «Si ride, a crepa favole» con Francesco Paolantoni voce recitante e l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta da Debernardis; infine martedì 1 agosto in Piazza della Torre, a Torre a Mare, andrà in scena «Songs», con la voce di Lisa Manosperti.

Ad ogni evento sarà collegato un laboratorio a tema, per favorire inclusione sociale e culturale: domani si inizia alle 17,30, al Circolo Acli Dalfino (Piazza dell’Odegitria), con un laboratorio di liuteria per 15 ragazzi. Infotel: 388.797.62.02.