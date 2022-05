Tra musica e parole, la canzone d’autore in Italia, in compagnia di Modugno, Bindi, Endrigo, Lauzi, Tenco, Battisti, Concato, Dalla, Daniele… e altri!

Sabato 30 luglio 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Tra musica e parole. La canzone d’autore in Italia” insieme alla voce di Rosanna d’Ecclesiis e alla chitarra di Max Monno.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, in compagnia di Domenico Modugno, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Pino Daniele e tanti altri: un viaggio attraverso la musica dei cantautori della gloriosa tradizione italiana, in un delicato connubio tra voce e chitarra.



Connubio affidato alla eleganza di Rosanna d’Ecclesiis, cantante e cantautrice eclettica a suo agio dal pop al jazz, dal soul al funk, laurea di II livello in Canto jazz con lode al Conservatorio Piccinni di Bari e Laurea specialistica in Scrittura e Composizione musicale all’University of West Scotland, una carriera fatta di primi premi in prestigiosi concorsi, finali al Sanremo Music Award e Festival Show 2020, concerti per festival jazz italiani ed europei, e una passione per la world music che l’ha portata a essere la voce del progetto Afrodiaspora e a esibirsi in creolo, malinké, bambara e yoruba, e alla passione di Max Monno, approccio autodidatta nel pop, studi di jazz con Guido Di Leone e di teoria, armonia, arrangiamento con Gianluigi Giannatempo e Vito Andrea Morra, una discografia che inizia nel 2002 con “Seven come Eleven” e prosegue fino a “Brasil” 2015 con cui apre il BeatOnto Jazz Festival 2015, un repertorio che abbraccia anche swing, funky, pop, rock, bossa nova, musica cubana e un’intensa attività didattica per la scuola barese Il Pentagramma.