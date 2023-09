TRA OPERA E BALLETTO

MARIA SBEGLIA & UMBERTO ZAMUNER duo pianistico

Musiche di Mozart, Martucci, Rossini, Tchaikowsky



Melodramma e danza vanno a braccetto con le quattro mani di Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, rinomato duo napoletano che con il progetto Tra Opera e Balletto propone un florilegio di elaborazioni dal repertorio lirico di Mozart (Ouverture dal Don Giovanni), Martucci (Fantasia su Un ballo in maschera di Verdi) e Rossini (Ouverture da La gazza ladra e Il barbiere di Siviglia) nonché la Suite op. 71 di Ciaikovskij dal suo balletto Lo schiaccianoci.



Tra i punti più alti del genio creativo di Mozart, il Don Giovanni segnò con Il flauto magico la strada al melodramma romantico. Celebre anche come pagina da concerto, l’ouverture venne scritta poche ore prima della messa in scena, con il genio di Salisburgo capace in una notte di sintetizzare in forma bipartita il senso dell’intera opera. La trascrizione per uno o due pianoforti di pagine d’opera di altri è stata una pratica esercitata da molti grandi compositori, alla quale non è sfuggito Giuseppe Martucci, autore di una Fantasia dal Ballo in maschera di Verdi. E pagine da concerto sono le ouverture di Rossini da La gazza ladra e Il barbiere di Siviglia, entrambe sostenute dalla vorticosa leggerezza tipica del grande compositore pesarese, così come la Suite op. 71 da Lo schiaccianoci di Ciakovskij, pensata proprio con questa finalità. L’autore la elaborò mettendo insieme un’Ouverture miniature, la Marche (tratta dalla seconda scena del primo atto), cinque Danse charactérìstiques (estrapolate con diverso ordine dal Divertissement n. 12 del secondo atto) e, infine, la Valse des fleurs (che nel balletto corrisponde alla scena n. 13 del secondo atto).