Tra serio e faceto, musiche di Mozart, Faurè, Verdi e Rossini

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari si mette all’ascolto di “Tra serio e faceto”, il recital cameristico dei pianisti Alessandro Licchetta e Andrea Sequestro.



Un concerto classico in Puglia per divertirsi e allo stesso tempo riflettere grazie alle mille atmosfere evocate dalla musica: la brillante “Sonata in re maggiore K381” di Wolfgang Amadeus Mozart, la profonda “Moldava” di Bed?ich Smetana, i ruffiani sei pezzi della suite “Dolly” di Gabriel Fauré, l’intensa “Ouverture de La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi e le irresistibili ouverture da “Il Barbiere di Siviglia” e “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini.



Un programma tutto per pianoforte a 4 mani affidato all’interpretazione del duo formato da Alessandro Licchetta, laurea di II livello in Pianoforte cameristico con lode e menzione al Conservatorio Schipa di Lecce con Corrado De Bernart e Francesco Libetta, perfezionamento con Pasquale Iannone, Gianfranco Sannicandro, Egon Mihajlovi? e Vladimir Mlinari?, una carriera come solista e in formazione da camera in Italia e all’estero, direttore artistico del Festival cameristico internazionale del Capo di Leuca e delle rassegne Parla Piano e Piano|Mediano e socio fondatore e presidente dell’associazione di promozione sociale Eleusi di Corsano, e da Andrea Sequestro, diploma e laurea di II livello in Pianoforte con lode e menzione al Conservatorio Schipa di Lecce sotto la guida di Corrado De Bernart, una attività concertistica come solista e in formazione da camera nell’ambito di diversi festival, tra cui Tithonos Festival, Maggio Salentino, Festival del XVIII Secolo, Milano Piano City, curatore di una serie di conferenze su Gioachino Rossini e sul panorama musicale americano dei secoli XVII-XIX e socio fondatore e segretario dell’associazione Eleusi APS.