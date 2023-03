“Tra vento e mare (L’amore secondo Lucio Dalla”) in scena al Teatro Traetta di Bitonto

Prosegue la stagione teatrale del Comune di Bitonto organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sabato 4 marzo sul palco del Teatro Traetta arriva “Tra vento e mare (L’amore secondo Lucio Dalla”) con testo e regia a firma di William Volpicella (Sipario ore 21).

Un marinaio del sud. Una giovane sognatrice di Bologna. Una storia d'amore fra vento e mare che “potrebbe” dar vita ad un mito. Fantasia, certo, ma ispirata alla storia dell’uomo che con la sua fantasia, ha fatto e fa ancora sognare milioni di anime inquiete. Ottanta minuti di emozione in cui si racconta una storia che è fatta di parole e di musica, suonata rigorosamente dal vivo dai Superclassifica Sciò. La storia di Lucio Dalla, che cucita dalle e nelle sue canzoni, incastonate come perle preziose in una trama immaginaria, in cui Anna e Marco vivono il loro amore all’incrocio tra realtà e immaginazione. Uno spettacolo nato nel 2014 su una panchina del lungomare di Bari, in una giornata ventosa (da lì in titolo) da un’idea di William Volpicella, semplicemente dalla voglia di narrare Lucio, seppure immaginato, cona una storia che potesse sembrare un momento sospeso di una tipica estate in Puglia, regione a cui l’autore era molto legato. La storia si svolge infatti, proprio in Puglia e nei luoghi più cari al cantautore, come le isole Tremiti. Anna e Marco prendono voce e corpo grazie a William Volpicella e Valentina Gadaleta, ed alla presenza di due danzatori che, con coreografie originali di Silvia Calorio, danzano sulle melodie. Una storia imbastita sui più significativi brani della immensa discografia di Dalla (Vita, Ma come fanno i Marinai, Anna bellanna, Anna e Marco, Futura, 4/3/1943 solo alcuni) tutti magistralmente eseguiti dai Superclassifica Sciò (Vito Parisi, Antonio Radicci, Raffaello Bia, Pino Parisi, Luigi Tridente) e interpretati dalle voci dei Superclassifica (Annamaria Ercole e William Volpicella) e dall’attrice Valentina Gadaleta. Uno spettacolo che unisce le arti nobili dello spettacolo, da guardare, ascoltare e, inevitabilmente, cantare.

INFO

Teatro “Tommaso Traetta”

Largo Teatro, 17 - Bitonto

tel. 080.3742636