Appuntamento con la rassegna 'Un sorso di scienza', l'incontro su 'Trafficanti di dati'

Ancora un appuntamento per il ciclo "Un Sorso di Scienza" dal titolo: TRAFFICANTI DI DATI.

Sabato 27 febbraio alle ore 17,30 incontro con EUGENIO MASTROVITI, il quale chiarirà se su Internet niente si può veramente cancellare; cosa succede dei nostri dati sulle piattaforme dei social media e chi li osserva, colleziona, cataloga, e come vengono usati.

Come dice James Patrick: “Quello che dobbiamo comprendere, e accettare, è che la Terza Guerra Mondiale è stata combattuta e vinta [dalla Russia], prima ancora che ci rendessimo conto che qualcosa non andava”.

L'evento lo si potrà seguire sui canali social (FB e YT) del Circolo UAAR tramite i seguenti link:

https://www.facebook.com/176483922398768/posts/3606587322721727/

https://www.youtube.com/watch?v=4ZK9kdPlBjo