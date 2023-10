Alla Cittadella degli Artisti con Trame Contemporanee, teatro con Fabio Mascagni e danza con produzione Res Extensa - Porta d'Oriente

Biglietti disponibili su vivaticket.com e presso il punto vendita Clinic, in via Urbano Rattazzi, 39 - Molfetta (Ba)

Ricerca e relazioni, sono le parole chiave attorno a cui ruoterà la serata di sabato 14 ottobre per Trame Contemporanee, il Festival di Nuova Drammaturgia prodotto da Malalingua ETS. Una serata, all’insegna di teatro e danza, che si aprirà alle 19 con “Se ci sei batti un colpo”, atto unico di Letizia Russo, con Fabio Mascagni e la regia di Laura Curino. Il palco sarà sempre quello della Cittadella degli Artisti di Molfetta e, con il primo spettacolo in programma, ospiterà un solo attore, tredici personaggi, nonché una storia surreale e tragicomica. Saranno le colonne portanti di un’indagine che, attraverso la vita di un giovane uomo che ha tutto ciò che gli serve, tranne il cuore, farà luce su un tema caro a chiunque abbia mai avuto il dubbio se davvero valga o no la pena vivere.

A cosa serve vivere, se non hai il cuore? L’interrogativo che si pone il personaggio e la sua straordinaria esistenza di senza cuore sono anche una lente per osservare, con ironia politicamente scorretta e poesia, tutto ciò che fa della vita il regno della meraviglia e della noia, della normalità e della follia, del desiderio e dell'incomprensione: dalle relazioni famigliari a quelle sentimentali, dall'amicizia al lavoro, dalla visione spirituale a quella scientifica, dalle domande dei bambini ai dubbi degli adulti. “Se ci sei batti un colpo” è una produzione E20inscena con luci di Corrado Mura e fotografie a cura di Cristina Poccardi.

E alle ore 21 della stessa sera, Mascagni lascerà la scena ad un altro interessante progetto intitolato “Ludus Feedback”, prodotto dal Centro nazionale di produzione per la Danza Res Extensa - Porta d’Oriente. Con una regia firmata da Carmen De Sandi, il lavoro indaga la condizione dell’artista, sperimentando contaminazioni di linguaggi artistici e tecnologici, in una composizione di danza e musica a partire da un meccanismo di condizionamento acustico che produce una ripetizione di un suono su microfoni direzionati verso il corpo in movimento. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra la stessa danzatrice e coreografa Carmen De Sandi e il musicista e compositore Giuseppe Pascucci.

Risultato della ricerca condotta dai due è un focus sull’interazione tra espressioni estetiche individuali attraverso il gioco dell’improvvisazione, ricavando strutture narranti che ridefiniscono il ruolo dello spazio, dei luoghi, dei corpi, degli elementi scenici. La struttura modulabile e il carattere estemporaneo dello spettacolo consente di creare un “ludus” specifico per ogni luogo ospitante. LUDUS, quindi diventa la forma sulla quale incidere il nome dell’azione eseguita in un preciso momento e spazio.

Trame Contemporanee Festival di Nuova Drammaturgia, proseguirà nelle città di Bari e di Molfetta, tra spettacoli, tre residenze artistiche e un premio di drammaturgia presieduto da Davide Carnevali, fino al 21 novembre. Il Festival conferma la vocazione a rendersi promotore e catalizzatore di nuova drammaturgia, con particolare riferimento alle declinazioni multidisciplinari e agli orizzonti di ricerca che mettono in dialogo linguaggi e ambiti eterogenei ma propri del nostro Tempo. La riflessione sul Tempo, e le sue molteplici declinazioni in ambito psicologico, sociale e metafisico, è stata il filo conduttore che ha guidato le scelte artistiche del Festival.

Una giornata, quella del 14 ottobre che, partendo dal teatro per approdare alla danza, accenderà i riflettori su una contemporaneità in cui l’altro, nonché il mondo circostante, ed il modo in cui ci si relaziona ad esso, sono il motore che muove l’esistenza e l’agire dell’individuo.

Info, prenotazioni, abbonamenti ai numeri: 3518528404 e 3400520166 - info.malalingua@gmail.com. Biglietti disponibili su vivaticket.com e presso il punto vendita Clinic, in via Urbano Rattazzi, 39 - Molfetta (Ba).