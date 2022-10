Trame contemporanee, al Teatro Kismet al via la prima edizione del festival di drammaturgia contemporanea della Compagnia Malalingua

Prenderà avvio il 13 ottobre, per concludersi il 27 novembre, “Trame Contemporanee”, prima edizione del festival dedicato alla drammaturgia contemporanea a cura della Compagnia Malalingua realizzato con il sostegno di MiC - Direzione Generale Spettacolo, Regione Puglia, Comune di Molfetta, Fincons Group, il patrocinio del Comune di Bari e le partnership di Teatri di Bari, Cittadella degli Artisti, Babilonia, Arti Sinespazio 3.0 e Anomalia. Il festival ideato e diretto da Marianna de Pinto e Marco Grossi, per questa prima edizione è intitolato “Volti”, le attività saranno presentate in diretta streaming sulla pagina Facebook della Compagnia Malalingua martedì 11 ottobre alle ore 19:00 e si articoleranno in quattro settimane caratterizzate da altrettante sotto-tematiche in cui spettacoli teatrali, reading, differenti attività laboratoriali e talk show si alterneranno negli spazi del Teatro Kismet Opera (Bari) e della Cittadella degli Artisti (Molfetta).

Il festival, pensato per dare spazio alla drammaturgia contemporanea, propone un programma ricco di attività che valorizzano la scrittura contemporanea del teatro ospitando personalità di rilievo nazionale come Antonio Calenda e Luca Mazzone del Teatro Libero di Palermo e dedicando un focus al duo artistico Bruni/Antonino previsto nella seconda settimana alla Cittadella degli Artisti. Coinvolge, inoltre, giovani artisti con produzioni presentate in anteprima nazionale e si fonda sulla collaborazione del territorio attraverso il coinvolgimento del giovane pubblico con un “osservatorio critico” e la realizzazione di talk e approfondimenti che mirano ad accorciare le distanze tra pubblico e artisti. All’interno di questa prima edizione del Festival debutterà in prima nazionale la nuova produzione della Compagnia Malalingua impegnata nella realizzazione, attraverso laboratori partecipati di scrittura autobiografica, nel progetto “Ritratti”: un processo di ricerca, prima che una performance, che vede la preziosissima collaborazione del Centro Antiviolenza Pandora di Molfetta. “Ritratti” nasce dalla scrittura autobiografica, esplora l'immagine attraverso l'autoritratto, con il desiderio di ripercorrere i segni, le tracce di cui si compone il tessuto epidermico di un viso, così come la trama di una storia. Il progetto, che vede la collaborazione dell'antropologo Felice Di Lernia, della fotografa Cristina Ki Casini, dell'artista Cristina Gardumi e della coreografa Jacqueline Bulnes, produrrà una mostra fotografica legata all'autoritratto e la cui audioguida sarà la voce audio registrata dalle autrici delle storie con le trame che diverranno materia prima di una rielaborazione drammaturgica a cura di Marianna de Pinto. Dodici storie, per altrettante performer, invaderanno il Centro storico di Molfetta nelle date del 25, 26 e 27 novembre, coinvolgendo ogni spettatore in un passo a due con l'attrice, intimo e suggestivo. Il sogno e il senso del nostro divenire è nella prossimità, nel dialogo e nell'incontro e questo progetto è un inno allo sguardo, agli occhi di donna di un territorio e ai suoi segreti.

A ribadire l’attenzione del festival dedicata alla scrittura per il teatro è il Concorso di Drammaturgia “Trame Contemporanee” curato dalla Compagnia Malalingua con il coinvolgimento di autori, registi, operatori del settore teatrale e la supervisione di Davide Carnevali.

Si comincia giovedì 13 ottobre al Teatro Kismet Opera con una prima settimana dedicata alla nostra attualità dal titolo “Presente Indicativo” che terminerà sabato 15 ottobre. Dopo l’inaugurazione del festival Trame Contemporanee prevista per le ore 19:00 nel foyer del teatro con presentazione del progetto e degustazione, torna in scena a Bari, dopo le repliche al Teatro Vittoria di Roma e in vista delle tappe milanesi del prossimo dicembre, “Il Colloquio – The Assessment” (ore 21:00) spettacolo scritto e diretto da Marco Grossi, con Giuseppe Scoditti, Fabrizio Lombardo, Alessandra Mortelliti, William Volpicella, Valentina Gadaleta, Marco Grossi, Alessandro Anglani e Augusto Masiello. Una produzione Malalingua e Teatri di Bari vincitrice del bando SIAE Nuove Opere “PER CHI CREA” 2019. Lo spettacolo è un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Programma Straordinario per lo Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia. Al centro della commedia, il racconto ironico e paradossale di un fenomeno estremamente diffuso e attuale, che interseca dinamiche e conseguenze sociali del mondo del lavoro: l'aumento della competitività come elemento propulsore di alterazioni emotive e comportamentali. Spettacolo che replicherà nelle due serate successive seguito, venerdì 14 ottobre, da “Bazar - Il dopofestival”, incontro con i protagonisti della pièce, e introdotto, sabato 15 ottobre, da “Onda Anomala”, talk show a cura di Anomalia in diretta dal foyer del Teatro Kismet.

Saranno le donne del mondo dell’arte e della cultura, invece, le protagoniste di “I volti degli artisti e i volti delle donne” nella seconda settimana di festival (28 - 30 ottobre) in programma alla Cittadella degli Artisti. Un approfondimento tutto al femminile che si aprirà venerdì 28 con “Rosa dalla paura all’America” (ore 19:00), spettacolo tratto dall'autobiografia orale di Rosa Cassettari scritto, diretto e interpretato da Nora Picetti seguito da "Schiaparelli Life”(ore 21:00), pièce incentrata sulla vita della stilista italiana, interpretata da Nunzia Antonino e Marco Grossi per la regia di Carlo Bruni. Nella giornata successiva, sabato 29 ottobre, in programma il reading di Nora Picetti dall’autobiografia del Premio Nobel per la Pace Wangari Maathai “Solo il vento mi piegherà” impreziosito dalla performance estemporanea di danza e musica dal vivo “Ludus #Wangari” di e con Carmen De Sandi e Giuseppe Pascucci (ore 19:00) e l’anteprima regionale di "Insight Lucrezia”(ore 21:00), concerto teatrale diretto da Carlo Bruni con Nunzia Antonino e l’ensemble Orfeo Futuro; mentre, a conclusione di questa seconda settimana, domenica 30 ottobre, andranno in scena “Artemisia”(ore 18:00), spettacolo dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi con la regia e le coreografie di Carmen De Sandi (produzione Arti Sinespazio 3.0), e “Lenor”(ore 20:00) di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel.

Sarà un viaggio nel passato, invece, quello di “I volti degli artisti da Dioniso a Artemisia” nella terza settimana di festival (10-13 novembre) che si aprirà giovedì 10 novembre, alla Cittadella degli Artisti, con “Indagine sull’Orestea” un percorso di approfondimento e ricerca condotto dal regista Antonio Calenda diviso in tre lezioni-spettacolo basate, in questa edizione, sulla tragedia eschilea dell’Agamennone (10 novembre, ore 10:00 - 11 novembre, ore 10:00 - 12 novembre, ore 21:00). A chiudere la prima giornata di questo terzo weekend “Onisio Furioso” (ore 21:00) di Laurent Gaudé, spettacolo sul tema della modernità del mito per la regia, scena e paesaggio sonoro di Luca Mazzone (Teatro Libero Palermo). In programma venerdì 11 novembre “Crying Animal”(ore 20:00), performance di Jacqueline Bulnes & Niklas Emborg Gjersøe e “Ludus meets Lady’s Blues” (ore 21:00), performance estemporanea di danza e musica dal vivo a cura di Carmen De Sandi e Giuseppe Pascucci; sabato 12 novembre in scena “Alba su Parigi”(ore 19:00), studio teatrale tratto da “Diplomazia” del drammaturgo Ciryl Gély per la regia di Davide Petruzzella mentre domenica 13 novembre sarà la volta della prima nazionale di “Arte Mi Sia” (ore 21:00), nuova produzione di Anomalia dedicata ad Artemisia Gentileschi.

Il festival si concluderà alla Cittadella degli Artisti di Molfetta con “Ritratti di Persona” (24-27 novembre) incentrato sul progetto “Ritratti” nato da una collaborazione tra Malalingua ETS, il Centro Antiviolenza Pandora di Molfetta, Teatri di Bari (TRIC) e La Cicloide di Felice Di Lernia e coinvolge operatrici e utenti del Centro all’interno di un gruppo diversificato di donne e uomini del territorio. Giovedì 24 novembre, dopo l’inaugurazione della mostra fotografica di “Ritratti” realizzata durante i laboratori messi a punto nei mesi precedenti, verrà presentato il Concorso di Drammaturgia “Trame Contemporanee”(ore 20:00). Andrà in scena, invece, nei tre giorni successivi - nel centro storico di Molfetta - lo spettacolo itinerante “Ritratti” scritto e diretto da Marianna de Pinto con le coreografie di Jacqueline Bulnes( 25, 26 e 27 novembre a partire dalle ore 19:00). Chiude la serata del 26 novembre (ore 21:00) Med Free Orkestra feat Roy Paci in "Wormhole", concerto che propone il nuovo progetto discografico della band.

Tra le attività collaterali del festival, troviamo “Onda Anomala”, talk show a cura di Anomalia; Bazar - il Dopofestival, momento in cui si incontreranno i protagonisti degli spettacoli in programma e diversi laboratori come quello di scrittura autobiografica e di fotografia autoritratto. Verrà inoltre costituito un osservatorio critico che comprenderà ragazzi under-25 che seguiranno il festival con scritti e interviste realizzate in occasione degli spettacoli del festival.

Giovedì 13 - venerdì 14 - sabato 15 ottobre

Teatro Kismet

IL COLLOQUIO - the Assessment

IL PROGRAMMA COMPLETO

TRAME CONTEMPORANEE

VOLTI

La prima edizione del Festival di drammaturgia contemporanea della Compagnia Malalingua

Primo weekend: Presente Indicativo

Teatro Kismet di Bari

Giovedì 13 ottobre

ore 19:30 - INAUGURAZIONE FESTIVAL TRAME CONTEMPORANEE presentazione e degustazione

ore 21:00 - SPETTACOLO Il Colloquio – The Assessment

scritto e diretto da Marco Grossi

con Giuseppe Scoditti, Fabrizio Lombardo, Alessandra Mortelliti, William Volpicella, Valentina Gadaleta, Marco Grossi, Alessandro Anglani e con Augusto Masiello

assistente alla regia Monica De Giuseppe

scene Riccardo Mastrapasqua

luci Claudio De Robertis

grafica Davide Petruzzella

una produzione Malalingua e Teatri di Bari

vincitore bando SIAE Nuove Opere “PER CHI CREA” 2019.

Sostenuto da Ministero della Cultura e Programma Straordinario per lo Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia.

Al centro della commedia, il racconto ironico e paradossale di un fenomeno estremamente diffuso e attuale, che interseca dinamiche e conseguenze sociali del mondo del lavoro: l'aumento della competitività come elemento propulsore di alterazioni emotive e comportamentali.

ore 22:30 DOPOFESTIVAL Bazar

Il Dopo Festival a cura di Anomalia e dei coordinamenti Universitari di Bari

Secondo weekend: I volti degli artisti e i volti delle donne (Bruni-Antonino)

Cittadella degli Artisti di Molfetta

Venerdì 28 ottobre

ore 18:00 - TALK SHOW Onda Anomala

Talk Show online, in onda su Twitch.tv ogni settimana a cura di Anomali, in occasione del festival sarà in diretta dal foyer della Cittadella degli Artisti

ore 19:00 – SPETTACOLO Rosa dalla paura all’America

Scritto, diretto e interpretato da Nora Picetti

tratto dall'autobiografia orale di Rosa Cassettari

trascritta da Marie Hall Ets

ricerche storiche Ernesto Milani

musica popolare del Nord Italia Barabàn

ricerca di canti di filanda e di migrazione Guglielmo Gaviani

collaborazione alla regia Carlo Boso

audio e luci Emanuela Belmonte Roberto Bovati

costumi Adua Berselli

produzione e distribuzione Ryto APS.

La vera storia di Rosa, una storia femminile di migrazione e coraggio, che dal 1800 giunge fino a noi grazie alla cura di operatori, psicologi, studiosi e infine al desiderio di Nora Picetti che ha deciso di portarla in scena La vita di Rosa da Cuggiono, un paesino di contadini e filande vicino Milano, passando per le miniere del Missouri fino alla multietnica Chicago d’inizio Novecento.

ore 21:00 – SPETTACOLO Schiaparelli Life

con Nunzia Antonino e Marco Grossi

regia Carlo Bruni

testo Eleonora Mazzoni

scena Maurizio Agostinetto

immagini in movimento Bea Mazzone

luci Tea Primiterra, Giuseppe Pesce

consulenza/costumi Luciano Lapadula, Vito Antonio Lerario, Maria Pascale

organizzazione Nicoletta Scrivo

ufficio stampa Paola Maritan

amministrazione Franca Veltro

con la collaborazione di Asti Teatro, sistemaGaribaldi e Linea d’Onda

si ringraziano Rosellina Goffredo, Massimo Marafante e Rossana Farinati per la gentile collaborazione.

Lo spettacolo si concentra sull’ultima parte della vita di Elsa Schiaparelli, grande stilista italiana e una delle più influenti figure nella moda del Novecento, a partire dalla sua autobiografia. Traendo spunto da un suo reale rapporto con due “governanti”, la nostra azione mette in relazione Elsa con un “maggiordomo” impegnato nell’assisterla e di volta in volta: nemico, complice, infermiere, servo, figlio... figlia.

Sabato 29 ottobre

ore 19:00 – READING Solo il vento mi piegherà

di Maathai Wangari

lettura scenica di Nora Picetti

scene, costumi, audio e luci di Roberto Bovati

coproduzione Malalingua ETS – Ryto APS – Arti Sinespazio 3.0

Ripercorrendo gli ultimi cinquant’anni della storia del Kenya, Wangari Maathai racconta in questa toccante autobiografia una vita di battaglie pubbliche e private: l’infanzia in un villaggio, gli studi negli Stati Uniti dell’era Kennedy, il rientro in Africa all’indomani dell’indipendenza, i numerosi riconoscimenti internazionali e la fondazione del Green Belt Movement, che arriverà a piantare oltre trenta milioni di alberi, salvando i «polmoni verdi» più importanti del Paese. Ma anche la discriminazione etnica e sessuale, la fine della carriera all’Università di Nairobi, il divorzio, gli anni bui del governo autoritario di Daniel arap Moi, le minacce di morte, il carcere, fino alle speranze riaccese dalle elezioni democratiche del 2002, quando entra in Parlamento. In pagine intrise di profumi e colori della terra africana, una testimonianza esemplare che invita a farsi guidare dallo spirito harambee – «tutti insieme» in lingua swahili – per piantare e far germogliare i semi di un mondo migliore.

ore 21:00 - SPETTACOLO Insight Lucrezia

da una scrittura originale di Antonella Cilento

un concerto teatrale con Nunzia Antonino e l’ensemble Orfeo Futuro

viola da gamba Gioacchino De Padova

viola da gamba e voce Luciana Elizondo

viola da braccio Luca Alfonso Rizzello

tiorba Giuseppe Petrella

live electronix Giovanvincenzo Cresta

serva Carlotta Pistillo

assistente di regia Antonella Ruggiero

costume di Lucrezia Luigi Spezzacatene

regia Carlo Bruni Linea d’onda – Associazione di bonifica culturale

con il sostegno di Teatro Koreja

in collaborazione con Kuziba compagnia teatrale | sistemaGaribaldi

Progetto teatrale di rete | Circolo dei Lettori di Bisceglie

La scena fantasmatica evoca la festa di nozze di Lucrezia Borgia con Alfonso D’Este a Ferrara.

La preparazione, il rituale, i rapporti con gli invitati favoriscono una ricognizione della sua vita.

L’ambiente è caratterizzato dalla presenza di un trono che suggerisce anche la funzione di

confessionale, ma davanti una ribalta evoca evidentemente il Teatro, con orchestra di musici

annessa per completare la rappresentazione del già avvenuto. La musica non “accompagna”,

interagisce e talvolta interferisce: si manifesta nella presenza in “buca” dei musici, eppure anch’essa

abita Lucrezia, le sta dentro.

ore 22:30 - DOPOFESTIVAL Bazar

Il Dopo Festival a cura di Anomalia e dei coordinamenti Universitari di Bari

Domenica 30 ottobre

ore 18:00 - SPETTACOLO Artemisia

Regia e coreografie Carmen De Sandi

Testo Luca Lombardo

Interpreti Francesca Formisano, Giuseppe Brancaccio

Costumi Noemi Intino

Regia audio Giuseppe Pascucci

Light Designer Ignazio Claudio De Robertis

Produzione Arti Sinespazio 3.0 in collaborazione con Associazione Malalingua

Carmen de Sandi, coreografa, porta in scena una pièce teatrale dedicata ad Artemisia Gentileschi: pittrice, artista di grande talento e notevole personalità, giovane donna violata, offesa, ingannata derisa e torturata. Imponente artista, forte esponente del Caravaggismo seicentesco, vissuta all'insegna della lotta di donna per emergere in un ambito tutto maschile: quello della pittura e dell’arte del ‘600, che con la sua splendida pittura conquista le corti più importanti del suo tempo.

ore 19:30 - Aperitivo

ore 20:00 – SPETTACOLO Lenor

di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni

dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel

con Nunzia Antonino

regia Carlo Bruni

Lo spettacolo dedicato ad Eleonora de Fonseca Pimentel. Portoghese d’origine, napoletana d’adozione, fu poetessa, scrittrice e una delle prime donne giornaliste in Europa. Una figura decisiva per la storia

del nostro paese e in particolare del sud. Eleonora combatté sino al patibolo la volgarità e l’inganno, l’ignoranza e la barbarie. Raccontarla significa non solo rendere omaggio a una grande antenata, ma invitarla a guidarci ancora sul sentiero di questo tempo difficile.

Terzo weekend: I volti degli artisti da Dioniso ad Artemisia (Teatro libero di Palermo)

Cittadella degli Artisti di Molfetta

Giovedì 10 novembre

ore 10:00 - LEZIONE SPETTACOLO Indagine sull'Orestea

condotta Antonio Calenda

Produzione Gruppo della Creta

Un percorso di approfondimento e ricerca condotto dal regista Antonio Calenda in veste di conductor, inteso come “guida”. Antonio Calenda terrà tre lezioni-spettacolo sulla trilogia Eschilea: Agamennone, Coefore ed Eumenidi.

Per ogni testo il regista alternerà l’esegesi del testo e la sua analisi approfondita, con aneddoti e storie di palcoscenico tratte dalle messe in scena del capolavoro di Eschilo al teatro Greco di Siracusa da lui realizzate.

ore 19:00 - TALK SHOW Onda Anomala

Talk Show online, in onda su Twitch.tv ogni settimana a cura di Anomali, in occasione del festival sarà in diretta dal foyer della Cittadella degli Artisti

ore 21:00 - SPETTACOLO Onisio Furioso

di Laurent Gaudé

traduzione italiana di Simona Polvani

regia, scena e paesaggio sonoro Luca Mazzone

con Giuseppe Pestillo

costumi ed elementi scenici Giulia Santoro

luci Fiorenza Dado e Gabriele Circo

foto Valentina Lo Piccolo

Produzione Teatro Libero di Palermo

Lo spettacolo affronta il tema della modernità del mito e lo fa costruendo un personaggio che si muove a un ritmo sul crinale tra la poesia e l’epopea, tra la parola tragica e la quotidianità. È un compito difficile quello che Gaudé si è dato nella riscrittura di una figura mitologica così simbolica e carica di rimandi, Dioniso, divinità crudele e cruenta e allo stesso tempo così vitale. Segno di morte e di vita.

ore 20:00 - SPETTACOLO Crying animal

Project Directors: Jacqueline Bulnes & Niklas Emborg Gjersøe

Una performance che unisce musica e danza , della coreografa ed interprete cubana-americana Jacqueline Bulnes con le musiche del compositore danese Niklas Emborg Gjersøe. Lo spettacolo affronta il tema della liberazione femminile attraverso il desiderio di una donna di trasformarsi e rielaborare la sua identità a partire dalla sua storia personale.

ore 21:00 – SPETTACOLO Ludus meets Lady’s Blues

di e con Carmen de Sandi e Giuseppe Pascucci, opere pittoriche di Tony Fasanella

produzione Arti Sinespazio 3.0

Il progetto della danzatrice Carmen de Sandi e del musicista Giuseppe Pascucci si confronta con

le immagini della mostra Lady's Blues di Tony Fasanella negli spazi di Teatro Babilonia. LUDUS è una performance estemporanea di danza e musica ispirata dal luogo e dalle donne ritratte nelle tele esposte.

Sabato 12 novembre

ore 19:00 – STUDIO TEATRALE Alba su Parigi

regia Davide Petruzzella

Produzione Compagnia Anomalia

Studio teatrale tratto da “Diplomazia”, testo del drammaturgo francese Ciryl Gély, narra di un dialogo che ha cambiato il corso della storia: quello avvenuto la notte del 25 agosto 1944 tra il console svedese Raoul Nordlinge il generale tedesco Dietrich Von Choltitz, e che ha salvato la capitale francese dalla

Distruzione totale ordinata dal Führer.

ore 22:30 - DOPOFESTIVAL Bazar

Il Dopo Festival a cura di Anomalia e dei coordinamenti Universitari di Bari

Domenica 13 novembre

ore 21:00 – STUDIO TEATRALE Arte Mi Sia | Prima Nazionale

regia Davide Petruzzella

scritto da Morgana e Davide Petruzzella

con Lara De Pasquale, Marcella Bellifemine e Rossana Ventura

aiuto regia Martina Veneziano

musiche Giovanni "Rythmol" Lisena

Produzione Compagnia Anomalia

Lo studio è dedicato ad Artemisia Gentileschi, la più famosa tra le pittrici del '600. Il testo racconta il dramma dello stupro vissuto dall'artista e del processo durante il quale Agostino Tassi, il suo violentatore, fu condannato per il suo crimine nel Novembre del 1612. Il tema della violenza di genere viene sottolineato dalla storia della pittrice ed estrapolato secondo una visione non prettamente storica, evidenziando alcune dinamiche, come la difficoltà nel denunciare o il disagio per il non essere creduta, tematiche fondamentali anche per il confronto con la società odierna.

Quarto weekend: Ritratti di Persona

Cittadella degli Artisti di Molfetta e Centro storico di Molfetta

Giovedì 24 novembre

ore 19:00 - INAUGURAZIONE MOSTRA Ritratti

a cura della fotografa Cristina Ki Casini

Progetto a cura di Marianna de Pinto (Cittadella degli Artisti)

Il progetto, che vede la collaborazione dell'Antropologo Felice Di Lernia, della fotografa Cristina Ki Casini, dell'artista Cristina Gardumi e della coreografa Jacqueline Bulnes, produrrà una mostra fotografica legata all'autoritratto e la cui audioguida sarà la voce audio registrata delle autrici delle storie, le cui trame diverranno materia prima di una rielaborazione drammaturgica a cura di Marianna de Pinto.

ore 20:00 - Presentazione Concorso di Drammaturgia “Trame Contemporanee”

a cura della Compagnia Malalingua, supervisione artistica di Davide Carnevali (Cittadella degli Artisti)

Venerdì 25 novembre

a partire dalle ore 19:00 - SPETTACOLO Ritratti

regia e drammaturgia di Marianna de Pinto

coreografie Jacqueline Bulnes (Centro Storico)

Dodici storie, per altrettante performer, invaderanno il Centro storico di Molfetta, coinvolgendo ogni spettatore in un passo a due con l'attrice, intimo e suggestivo. Il sogno e il senso del nostro divenire è nella prossimità, nel dialogo e nell'incontro e questo progetto è un inno allo sguardo, agli occhi di donna di un territorio e ai suoi segreti.

ore 21:00 - CONCERTO Wormhole

Med Free Orkestra feat Roy Paci (Cittadella degli Artisti)

Suoni e immagini scomposti e ricomposti, a tracciare la nuova linea temporale plasmata sull'evoluzione artistica dell'ensemble. Un live che propone l'anteprima del nuovo album in uscita nel 2022, alcuni brani storici della band, riarrangiati per l'occasione, fino ad arrivare a svelarne la nuova essenza musicale. Tempo e spazio saranno i due pilastri del live : Tempo inteso come ritmo incalzante e

dispari, che trasforma la percezione del luogo, fino a farlo diventare libero da ogni schema; Spazio inteso come estensione visibile della crescita musicale, proiettata in una dimensione che prende volume e forma nel prossimo lavoro discografico.

