Tramonto tra i trulli di Alberobello, visita guidata

Dopo una giornata al mare o in piscina, prima di una cena in un tipico locale, opportunità di conoscere ed apprezzare la capitale di trulli. Mariangela o Domenico vi accompagneranno alla scoperta sia della zona dei trulli che della zona "cittadina" neoclassica.



*Prenotazione obbligatoria.

*Il servizio rispetta le norme di sicurezza in vigore

*per info su tariffe e prenotazione: via messanger, oppure via email: visitalberobello@gmail.com oppure 0808407257 (anche whatsapp)