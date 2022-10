Alla Casa di Pulcinella nel weekend più tenebroso dell’anno in scena Transylvania Circus

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Strane creature prendono vita alla Casa di Pulcinella nel weekend più tenebroso dell’anno…sabato 29 e domenica 30 ottobre: in scena Transylvania Circus per farci trasportare in un momento di pura magia

TRANSYLVANIA CIRCUS

Teatro delle dodici lunedì

Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l’ affascinante donna vampiro, che si esibirà nell’arte del trasformismo. Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel battito. Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? O forse quel battito sarà il vostro.

Ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt’altro che pericolosi e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura!

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti.