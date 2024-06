Notte di San Giovanni con tre serate di musica, gastronomia e cultura a Madonnella

Prezzo non disponibile

Dal 21 al 23 giugno, le vie di Madonnella si trasformeranno in un palcoscenico di festeggiamenti per la Notte di San Giovanni, coincidendo con l'inaugurazione del primo mercato biologico gestito da BUO’ – "il biologico di qua vicino". Questo evento è la prima collaborazione della rete di produttori biologici locali che promuove prodotti a chilometro zero.

Orari: dalle 19:00 alle 24:00, Via Mameli sarà chiusa al traffico per ospitare la sagra, offrendo un'esperienza unica di musica, gastronomia e cultura.

Programma degli Eventi:

Anteprima Mercato Biologico BUO’ : Scoprite il nuovo mercato biologico, dove i produttori locali saranno presenti per condividere le storie dietro i loro prodotti sostenibili.

: Scoprite il nuovo mercato biologico, dove i produttori locali saranno presenti per condividere le storie dietro i loro prodotti sostenibili. Gastronomia : Gustate i sapori del territorio con il nostro bistrot biologico BUO’, che servirà tutto, dai panini gourmet alle tradizionali montanare e cavatelli di San Giovanni, accompagnati da gelati biologici e birra artigianale Gruit.

: Gustate i sapori del territorio con il nostro bistrot biologico BUO’, che servirà tutto, dai panini gourmet alle tradizionali montanare e cavatelli di San Giovanni, accompagnati da gelati biologici e birra artigianale Gruit. Cocktail e Mixology : Rinfrescatevi con cocktail esclusivi preparati dai mixologist della BarProject Academy.

: Rinfrescatevi con cocktail esclusivi preparati dai mixologist della BarProject Academy. Laboratori e Degustazioni : Partecipate gratuitamente a laboratori di cucina dove imparerete a fare orecchiette, cavatelli e nocino, sotto la guida di esperti locali.

: Partecipate gratuitamente a laboratori di cucina dove imparerete a fare orecchiette, cavatelli e nocino, sotto la guida di esperti locali. Arte e Cultura : Immergetevi nella street art e godetevi una mostra organizzata dall'Associazione Viviamo.

: Immergetevi nella street art e godetevi una mostra organizzata dall'Associazione Viviamo. Musica Live : Ogni sera dalle 21:30, godetevi performance di gruppi come Hat in the Garret, Rosa Paeda – Sound System, e la Bari Banda per concludere la festa.

: Ogni sera dalle 21:30, godetevi performance di gruppi come Hat in the Garret, Rosa Paeda – Sound System, e la Bari Banda per concludere la festa. Area Bambini: Un'area giochi dedicata ai più piccoli per assicurare divertimento in totale sicurezza.

Invito Aperto a Tutti: La Sagra di San Giovanni è una manifestazione aperta a tutti e gratuita. Vi invitiamo a unirvi a noi per celebrare la nostra comunità, scoprire nuove realtà locali e gustare il meglio del biologico offerto dal nostro territorio.

Questo evento è cofinanziato dal PSR PUGLIA 2014/2022, ed è una fantastica opportunità per apprezzare la cultura e le tradizioni locali sotto il cielo di San Giovanni.

Non perdete la Sagra di San Giovanni a Bari, Via Mameli dal 21 al 23 giugno!

L’evento è in partnership con Madonnella Republic.