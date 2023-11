La Compagnia del Sole in scena con '3 sorelle (O l’attesa della felicità)' a Corato

Il 30 novembre ha il via con la prosa la stagione 2023/2024 del Teatro Comunale di Corato, “La Grammatica delle Abitudini”, organizzata dal Comune di Corato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Alle 20.30 La Compagnia del Sole porterà in scena 3 sorelle (O l’attesa della felicità) di Anton P.Cechov.

Dopo l’allestimento de Il giocatore di Goldoni (2022), la Compagnia del Sole prosegue la sua ricerca sulla ludopatia mettendo in scena Tre sorelle o l'attesa della felicità di Cechov, testo che mette in luce le cause possibili dell'insorgere della ludopatia.

Il personaggio ludopatico è il fratello Andrej, apparentemente non protagonista della storia, almeno non come Florindo, il giocatore goldoniano, bensì anello più debole e centrale della catena degli eventi narrati. Il giovane, presentato come un appassionato violinista che vuole andare a Mosca per intraprendere la carriera accademica come professore, è colui che nel tempo subisce maggiormente gli effetti di un mutato panorama sociale. In realtà tutta la famiglia Prozorov si confronta con il vuoto di certezze che la morte del padre ha lasciato, ma è Andrej che, dopo un matrimonio impulsivo e sbagliato, non reggendo tale assenza di futuro si lascia risucchiare dal gioco d’azzardo attendendo che la felicità bussi alla sua porta con una vincita miracolosa che di fatto non arriva.

Questa attesa di felicità caratterizza in qualche modo la maggior parte dei personaggi, che hanno sogni confusi e si agitano senza una prospettiva reale. I più si affidano a ricette facili che fanno naufragare i loro sogni contro lo scoglio di una realtà mai davvero considerata, finendo col diventare via via più passivi ed indifferenti.

La storia si apre in una luminosa primavera in cui si canta, si suona e si celebra la vita ed il futuro: una commedia brillante che lascia sperare. Si chiude in un autunno triste con tante separazioni e perdite, passando per un inverno di segreti eccitanti e passioni nascoste ed un’estate di fuoco. Quattro stagioni, quattro anni, quattro momenti metaforici della vita di ogni essere umano, che vengono immortalati in questo raffinato affresco su cui ciascuno dovrebbe meditare... Una commedia (questo è il genere in cui Cechov ascriveva le sue opere) che passando per il dramma, arriva a toccare la tragedia.

Lo spettacolo sarà replicato anche il 30 novembre in un matinée riservato alla scuola secondaria di II Grado.

I ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro.

La biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614) sarà aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30.

I biglietti sono acquistabili online al link: https://vivaticket. corrieredellosport.it/it/ event/tre-sorelle-o-l-attesa- della-felicita/224916



Info: www.teatropubblicopugliese.it