Trekking e osservazione astronomica alla Rocca del Garagnone

SABATO 22 AGOSTO alle ore 18:00 il gruppo Murgia Trekking & More dell'associazione Poliedrika APS organizza un'uscita in natura in una zona molto antica della Murgia e nello stesso tempo dal fascino mozzafiato: "IL CASTELLO DEL GARAGNONE".

Edificazione medioevale a controllo della Fossa Bradanica distrutta da un forte terremoto nel 1731, continua a impressionare con i suoi resti, per la impervia posizione e locali materiali utilizzati, al fine di mimetizzarsi sulla roccia che lo sostiene, al punto di essere, a giusta ragione, definito il castello invisibile.

Appuntamento alle 18:00, partire per un percorso di circa 6 km ma con alcune pendenze ripide, proseguiremo in cresta gustandoci un panorama mozzafiato per poi posizionarci in un punto davvero spettacolare, spunto ideale per tutti gli amanti e appassionati di fotografia.

Resteremo lì fino al crepuscolo per ammirare tutte le sfumature del tramonto e immortalarle nei nostri dispositivi fotografici. Al termine scenderemo e su una strada battuta raggiungeremo un posto particolare dove l'astrofilo Toni Caputo, responsabile del gruppo Icarus Astronomia di Poliedrika APS, con l'ausilio di telescopio e strumenti professionali ci darà la possibilità di ammirare il cielo profondo, stelle e pianeti in maniera spettacolare.

Il percorso sarà valutato al momento, tra alcune diverse soluzioni, a seconda delle condizioni climatiche e dei partecipanti.

In ogni caso la difficoltà del percorso sarà accessibile a escursionisti esperti "E/EE" , alcuni punti saranno fra vegetazione incolta, con tratti di moderata pendenza per un totale di circa 6 km.

COSA PORTARE: Trattandosi di zone incolte e rocciose ricordiamo che è obbligatorio indossare scarpe da trekking alte o scarpe tecniche anti-scivolo pena, esclusione dalla escursione, e per disposizioni anti COVID-19 è obbligatorio avere a seguito mascherina e igienizzante mani.

È consigliato abbigliamento comodo, PANTALONI LUNGHI, giacca anti vento traspirante/ mantellina parapioggia, zaino comodo, naturalmente una scorta d'acqua e una torcia a batteria da usare all'occorrenza.

N.B. LA PRENOTAZIONE E LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 21 AGOSTO ALLE ORE 12:00.

PER VIA DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 E' OBBLIGATORIO PORTARE A SEGUITO MASCHERINA E IGIENIZZANTE MANI, PENA ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA'

Informazioni utili

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO AD ANELLO:

Distanza: 6 km

Difficoltà: Livello E

Dislivello: + 101 / - 107 m

Tempo di percorrenza: 3/4 ore a/r incluse soste.

Percorso: su sentieri, tratturi, sterrati

Durante il cammino si condivide, si parla con il compagno o semplicemente si ascolta la natura ma sempre rispettando le distanze di sicurezza di due metri. E' importante seguire la guida, le relative disposizioni e l'andatura senza avanzare o fermarsi.

WhatsApp numeri: 3479418986 (Fabio) oppure 3881747828 (Toni)

L 'organizzazione si riserva di modificare il percorso o rinviare l'escursione.

Incontro dei partecipanti SABATO 22 AGOSTO, ore 18:00 al ROXY BAR tabacchi e stazione di servizio, S.P. 230 km 47,00, 70020 Poggiorsini BA.

Massima puntualità nel rispetto di tutti i partecipanti.

CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE AVRETE IL PUNTO PRECISO SULLA MAPPA:

https://goo.gl/maps/ qtYaqzezs1n

COORDINATE GPS: 40°56'04.9"N 16°16'00.2"E

N.B. LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI Poliedrika APS.

ALL'INIZIO DELLE ATTIVITA' VERRA' RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA AL FINE DI GARANTIRE L'INCOLUMITA' DI TUTTI. IL LIMITE MASSIMO DEI PARTECIPANTI E' DI 25 PERSONE, LA DISTANZA INTERPERSONALE, FATTA ECCEZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE DOVRA' ESSERE DI ALMENO UN METRO. IN CASO DI IMPOSSIBILITA' NEL RISPETTARE LE DISTANZE SARA' NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. I NOMI DEI PARTECIPANTI VERRANNO CONSERVATI PER ALMENO 15 GG E MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI IN CASO DI NECESSITA'. QUALSIASI INFRAZIONE VERRÀ SEGNALATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

OGNUNO E' RESPONSABILE PER SE STESSO E PER EVENTUALI DISAGI E/O DANNI CAUSATI A TERZI.

EVENTO RISERVATO AI SOCI POLIEDRIKA APS, AFFILIATA ENAC - TURISPORT.

Per qualsiasi INFORMAZIONE, PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI inviare messaggio privato oppure telefonare a:

3479418986 (Fabio) oppure 3881747828 (Toni)