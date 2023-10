“Trekking Fotografico” organizzato da Sguardi Rupestri e ass. Calcarea a Gravina in Puglia

Il progetto culturale “Trekking Fotografico” Organizzato dal Consorzio Sguardi Rupestri e associazione culturale Calcarea in collaborazione con Pietro Amendolara; nasce dalla volontà di voler intraprendere alcuni “PerCorsi Per Conoscere” la città e il territorio che la circonda attraverso la fotografia e il racconto della nostra storia. trasformazioni della città appartengono alla nostra storia e tutte vengono riconosciute dalla coscienza urbana di ognuno come patrimonio, come “radici”. Inevitabilmente la fotografia assume un ruolo fondamentale nel racconto della città, perché diventa un mezzo per poter documentare e conservare la memoria della città vissuta.

Se possiedi una macchina fotografica o uno smartphone, imparerai le tecniche basilari della fotografia, le tecniche di composizione e realizzerai foto che “raccontano”. Avrai la possibilità di essere guidato in questo percorso da Pietro Amendolara, tra i fotografi più conosciuti nel territorio del Parco dell’Alta Murgia. Il progetto prevede quattro escursioni due in città e due in esterno. Ogni escursione sarà realizzata il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e prevede alla fine l’ingresso in siti particolari per conoscere la storia e realizzare delle fotografie.

14 ottobre: centro storico di Gravina.

28 ottobre: rupestre a Capotenda.

11 novembre: parco Alta Murgia.

18 novembre: centro storico Altamura.

NB: in caso di pioggia si sposterà in data da definirsi.

Evento con prenotazione a numero limitato, Max 20 persone

Tesseramento e contributo escursione 10 Euro Per l’acquisto dei quattro trekking si effettua uno sconto del 10%. Per le modalità e altro si prega contattare gli organizzatori.

Info e prenotazione:

Oronzo - 3461350146 (whatsApp) www.terredimurge.it

Pietro - 3316007475 www.pietroamendolara.it

Modalitàdi prenotazione:

inviare un messaggio WhatsApp comunicando:

nome e cognome di ogni partecipante e num. di cellulare o mail di riferimento

Attrezzatura minima - macchina fotografica o SmartPhone

-scarpe da trekking -vestiario tecnico/sportivo da indossare a strati (gli strati potranno essere

diminuiti in caso di temperature più alte) o felpa aggiuntiva (in caso di freddo)

-Per escursioni all’eperto: kway o giacca antivento-cappello - zaino (no tracolle) in cui poter

tenere quello che non si indossa- acqua personale (almeno 1 litro)

Come comportarsi:

Per motivi di sicurezza, a ogni componente del gruppo durante l’ escursione è richiesto di stare

sempre dietro la guida e ne dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni; non sono consentite

iniziative personali durante l'escursione.