Trekking tra natura e storia a Gravina in Puglia

Sabato 02 Marzo ore 09.45 appuntamento con “Trekking tra natura e storia – Gravina in Puglia”

Ci avventureremo alla scoperta della splendida cittadina murgiana, dove partendo dal centro abitato attraverseremo il suggestivo ponte dell’Acquedotto dirigendoci subito sull’Altopiano di Botromagno, dove tra gli scavi archeologici godremo di una splendida vista dall’alto su Gravina e la fossa Bradanica.

Costeggiando la gravina torneremo al ponte, dove dopo una pausa pranzo al sacco, ci dirigeremo alla scoperta del “sentiero dell’acqua e della pietra” con viste mozzafiato su questo canyon scenografico.

Al ritorno, faremo un breve giro all’interno del centro storico dove concluderemo il nostro tour.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI) + 3 euro di ingresso alla chiesa rupestre della Madonna della Stella

Punto d’incontro: Pineta Comunale Parco Robinson, Gravina (BA)

https://maps.app.goo.gl/bqoANyuoMx4HZ8Mb7

________________________________________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero battuto e strada. Durata di circa 5 ore.

• Livello escursionistico, facile/medio

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli medi (+/- 200m). Ci sarà un tratto di salita con pendenza del 13%, nulla di impossibile ma richiede un minimo di resistenza.

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; pantaloni lunghi, indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, pranzo al sacco e almeno 1lt. di acqua a testa

________________________________________________________________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare dai 10 anni in su



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome e il numero di partecipanti